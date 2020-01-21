السلطنة تترأس الاجتماع الإقليمي التشاوري الفني الممهد لمؤتمر الشرق الأدنى بمصر

مسقط – الرؤية

تترأس السلطنة ممثلة في سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة الاجتماع الإقليمي التشاوري الفني الممهد للدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، والذي ينعقد في جمهورية مصر العربية خلال يومي 20 و21 يناير.

ويضم وفد السلطنة عضوية كل من المهندس منير بن حسين اللواتي، مدير عام التخطيط والتطوير، والدكتور علي بن عبيد العدوي مدير دائرة البحوث الزراعية والحيوانية بمحافظتي الباطنة والمهندس نصر بن سيف الشامسي مدير دائرة وقاية المزروعات، ورحمة بنت ناصر الحجرية رئيسة قسم المنظمات والهيئات الدولية؛ ممثلين عن وزارة الزراعة والثروة السمكية، والمهندس سالم بن محمد الخنبشي المدير العام المساعد لشؤون التراخيص وتنمية الموارد المائية بوزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، والدكتورة سليمة بنت علي المعمرية -رئيسة قسم التغذية المجتمعية بوزارة الصحة.

ويتضمّن الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والنظم التي يجب أن تعمل في ظلها السياسات الغذائية والاستراتيجيات المحتملة اللازمة لتعزيز المساواة في الحصول على الأغذية الملائمة والآمنة والمغذية، وكذلك الأنماط الغذائية الصحية للسكان في المناطق الحضرية مع خلق الوظائف وفرص الأعمال على امتداد النظم الغذائية.

كما يناقش الاجتماع التحديات البيئية والاقتصادية الاجتماعية المتعددة التي تواجه المجتمعات الزراعية بالمنطقة؛ الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم لاستراتيجيات التنمية الريفية من أجل التصدي لتلك التحديات.