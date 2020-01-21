6.3% زيادة في خطوط الهاتف الثابت بالسلطنة إلى نحو 596 ألفا

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بالسلطنة 595 ألفا و549 خطا حتى نهاية نوفمبر 2019م بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018م وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجّلت خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع ارتفاعا حتى نهاية نوفمبر 2019م نسبته 0.7% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م ليبلغ عددها 326 ألفا و265 خطا، وارتفع عدد اشتراكات الهاتف الثابت الموصلة بتقنية بروتوكول الانترنت (IP) بنسبة 17.6% عن بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م ليبلغ 211 ألفا و837 اشتراكا.

وسجلت خطوط قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ارتفاعا نسبته 3.1% ليبلغ عددها 49 ألفا و21 خطا في حين انخفض عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية بنسبة 1.6% ليبلغ عددها ألف و625 خطا.

وبلغ إجمالي عدد منتفعي الهواتف المتنقلة 6 ملايين و294 ألفا و247 منتفعا حتى نهاية نوفمبر 2019م بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م، وجاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل في المدفوع القيمة مسبقا حيث بلغ عدد الاشتراكات 5 ملايين و523 ألفا و962 اشتراكا وبنسبة انخفاض قدرها 3.6% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر 2018م ومن بين هذه الخطوط 4 ملايين و578 ألفا و85 خطا من المشغلين و945 ألفا و877 خطا من إعادة البيع.

وارتفع إجمالي عدد المنتفعين بخدمة الانترنت الثابتة بالسلطنة حتى نهاية نوفمبر 2019م بنسبة 11.6% مسجلا 473 ألفا و487 منتفعا، وبلغ اجمالي الاشتراكات بخدمات النطاق العريض الثابتة (أكثر من 256 s/kbit) والتي تشمل خدمة DSL، FTTH، LTE، Satellite، Internet leaselines 471 ألفا و406 مشتركين فيما بلغ عدد الاشتراكات بواسطة الانترنت ذي السرعة المنخفضة (أقل من 256 كيلوبتة/ ثانية) والتي تشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الانترنت المؤجرة ألفين و81 مشتركا.

وبلغ عدد المشتركين النشطين بالإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل 4 ملايين و739 ألفا و639 مشتركا، وبلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 912 ألفا و455 ميجابيت بارتفاع نسبته 34.6% مقارنة بالجملة حتى نهاية ديسمبر عام 2018م. كما بلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 7 آلاف و613 دائرة فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 خطا.