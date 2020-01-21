الثلاثاء, 21 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
16 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

شريان مروري جديد

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:41 ص بتوقيت مسقط

شريان مروري جديد

مع افتتاح الحركة المرورية على طريق الشرقية السريع من ولاية بدبد، مروراً بوادي العق بولاية سمائل، وحتى ولاية الكامل والوافي، بطول 191 كيلومتراً، يكون شريانا مروريا جديدا أُضيف إلى منجزات النهضة المباركة، التي أرسى بنيانها الشامخ المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيَّب الله ثراه.

والطريق الجديد كان قد بدأ العمل فيه قبل سنوات، واستطاعتْ وزارة النقل أنْ تنجزه وفق أعلى المعايير الدولية في الأمان والسلامة. ومما يجدُر ذكره في هذا الشأن أنَّ الطريق يشتمل على 3 حارات مرورية في كل اتجاه، بسرعة تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة، إضافة لجسور حديثة تمتد فوق معابر الأودية يصل ارتفاعها إلى 90 مترا. كما يحتوي الطريق على نفقين لعبور السيارات يبلغ طولهما الإجمالي 2.1 كيلومتر؛ حيث يقع النفق الأول بقرية نداب بولاية سمائل بطول 650 مترا، بينما يتوسط النفق الثاني السلسلة الجبلية بوادي العق بطول 1450 مترا.

... إنَّ تواصل افتتاح المشاريع التنموية الرائدة في شتى القطاعات ليُؤكد استمرار المسيرة الظافرة التي بدأها جلالة السلطان الراحل، وامتداد أثرها وتطورها في العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يونيو 2015

"شريان الحياة" يتوقف عن الضخ في مسقط.. والسكان يرزحون بين سندان انقطاع المياه ومطرقة الارتفاع "الجنوني" لأسعار "التناكر"

المزيد

03 ديسمبر 2018

شريان النفط والتحديات المستقبلية

المزيد

25 سبتمبر 2017

استفتاء كردستان أمر واقع.. وتركيا تهدد بقطع شريان نفط الإقليم: سنغلقه لينتهي الأمر

المزيد

08 يوليو 2018

شريان التنمية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الاقتصاد - محلي

أوسمة ونياشين دولية تعكس التقدير العالمي للأدوار التاريخية للسلطان قابوس

المحليات - أخبار

"عمانتل" تؤكد جاهزية شبكتها للهاتف النقال على طريق الشرقية السريع

الاقتصاد - محلي

رائدات العمل العام بعبري يجددن العهد والولاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق

المحليات - أخبار

بالصور.. ماذا تعرف عن طريق الشرقية الجديد وأطول نفقين بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توضيح من وزارة الصحة حول "الفيروس الغامض"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة