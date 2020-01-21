شريان مروري جديد

مع افتتاح الحركة المرورية على طريق الشرقية السريع من ولاية بدبد، مروراً بوادي العق بولاية سمائل، وحتى ولاية الكامل والوافي، بطول 191 كيلومتراً، يكون شريانا مروريا جديدا أُضيف إلى منجزات النهضة المباركة، التي أرسى بنيانها الشامخ المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيَّب الله ثراه.

والطريق الجديد كان قد بدأ العمل فيه قبل سنوات، واستطاعتْ وزارة النقل أنْ تنجزه وفق أعلى المعايير الدولية في الأمان والسلامة. ومما يجدُر ذكره في هذا الشأن أنَّ الطريق يشتمل على 3 حارات مرورية في كل اتجاه، بسرعة تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة، إضافة لجسور حديثة تمتد فوق معابر الأودية يصل ارتفاعها إلى 90 مترا. كما يحتوي الطريق على نفقين لعبور السيارات يبلغ طولهما الإجمالي 2.1 كيلومتر؛ حيث يقع النفق الأول بقرية نداب بولاية سمائل بطول 650 مترا، بينما يتوسط النفق الثاني السلسلة الجبلية بوادي العق بطول 1450 مترا.

... إنَّ تواصل افتتاح المشاريع التنموية الرائدة في شتى القطاعات ليُؤكد استمرار المسيرة الظافرة التي بدأها جلالة السلطان الراحل، وامتداد أثرها وتطورها في العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.