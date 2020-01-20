ماذا قال ولي عهد الكويت عن الدور التاريخي للسلطان قابوس في "عملية التحرير"

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه.

وقد أعرب سموه عن تلقيه ببالغ الأسف وعميق الحزن نبأ وفاة جلالة السلطان الراحل، مؤكدًا سموه أن غياب هذا القائد العظيم الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه، خسارة جسيمة ليس فقط للسلطنة التي شهدت في عهده نهضة شاملة وتطورًا كبيرًا شمل مختلف الميادين جعلها في مصاف الدول، ولكن للأمتين العربية والإسلامية التي كانت له مواقفه المشهودة في الدفاع عن قضاياها. وأضاف سموه أن أهل الكويت يذكرون بأسمى التقدير والعرفان موقف الفقيد الكبير التاريخي الشجاع الرافض للعدوان الآثم عليها، وانتصاره لقضيتها العادلة، ورعايته الكريمة للمواطنين الكويتيين المتواجدين على أرض السلطنة خلال فترة الاحتلال، واسهامات السلطنة في عملية تحرير الكويت التي ستظل ماثلة في الذاكرة. وأعرب سموه عن أخلص مشاعر العزاء والمواساة لجلالة السلطان المعظم وللأسرة المالكة وللشعب العماني، متضرعًا إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويجعل الجنة مثواه، وأن يلهم جلالته الصبر والسلوان وأن يوفقه ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها السلطنة.