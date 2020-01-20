الإثنين, 20 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

ماذا قال ولي عهد الكويت عن الدور التاريخي للسلطان قابوس في "عملية التحرير"

الإثنين 20 يناير 2020 08:58 م بتوقيت مسقط

ماذا قال ولي عهد الكويت عن الدور التاريخي للسلطان قابوس في "عملية التحرير"

 

مسقط- العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه.

وقد أعرب سموه عن تلقيه ببالغ الأسف وعميق الحزن نبأ وفاة جلالة السلطان الراحل، مؤكدًا سموه أن غياب هذا القائد العظيم الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه، خسارة جسيمة ليس فقط للسلطنة التي شهدت في عهده نهضة شاملة وتطورًا كبيرًا شمل مختلف الميادين جعلها في مصاف الدول، ولكن للأمتين العربية والإسلامية التي كانت له مواقفه المشهودة في الدفاع عن قضاياها. وأضاف سموه أن أهل الكويت يذكرون بأسمى التقدير والعرفان موقف الفقيد الكبير التاريخي الشجاع الرافض للعدوان الآثم عليها، وانتصاره لقضيتها العادلة، ورعايته الكريمة للمواطنين الكويتيين المتواجدين على أرض السلطنة خلال فترة الاحتلال، واسهامات السلطنة في عملية تحرير الكويت التي ستظل ماثلة في الذاكرة. وأعرب سموه عن أخلص مشاعر العزاء والمواساة لجلالة السلطان المعظم وللأسرة المالكة وللشعب العماني، متضرعًا إلى الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويجعل الجنة مثواه، وأن يلهم جلالته الصبر والسلوان وأن يوفقه ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي تشهدها السلطنة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 مايو 2015

جلالة السلطان يهنئ رئيس نيبال ويتلقى شكر أمير الكويت و ولي عهد السعودية

المزيد

24 ديسمبر 2017

حوار جلالة السلطان قابوس مع جريدة الوطن العُمانية "أول مقابلة صحفية للسلطان قابوس المفدَّى مع صحفي عُماني" عام 1973م

المزيد

30 نوفمبر 2016

بدر بن سعود يتسلم دعوة محمد بن راشد لحضور "أيدكس 2017".. ورسالة خطية من ولي ولي العهد السعودي

المزيد

13 يونيو 2016

ولي ولي العهد السعودي في زيارة لأمريكا للقاء أوباما وبان كي مون

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الاقتصاد - محلي

أوسمة ونياشين دولية تعكس التقدير العالمي للأدوار التاريخية للسلطان قابوس

المحليات - أخبار

"عمانتل" تؤكد جاهزية شبكتها للهاتف النقال على طريق الشرقية السريع

الاقتصاد - محلي

رائدات العمل العام بعبري يجددن العهد والولاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق

المحليات - أخبار

بالصور.. ماذا تعرف عن طريق الشرقية الجديد وأطول نفقين بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توضيح من وزارة الصحة حول "الفيروس الغامض"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة