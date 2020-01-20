"النماء للدواجن" توقع اتفاقية للترويج ودخول أسواق جديدة

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ شركة النماء للدواجن مع "دبليو بي.بي" -الرائدة عالميا- بقيادة "سوبر يونيون" -الشركة العالمية المتخصصة في تسويق العلامات التجارية- اتفاقية لإطلاق حملة ترويج شاملة للعلامة التجارية، تغطي شتى الجوانب المؤسسية ومختلف منتجاتها؛ سعيا لترسيخ ريادة "شركة النماء للدواجن" في القطاع الغذائي؛ باعتبارها أحد المشاريع التي روجت لها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون ريال عماني؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة وخلق فرص عمل للشباب العماني.

حضر حفل توقيع الاتفاقية المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ورئيس مجلس إدارة "شركة النماء للدواجن". ووقَّع الاتفاقية المهندس يعقوب بن منصور الرقيشي مدير عام "شركة النماء للدواجن"، ومجدولين تل العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في "سوبر يونيون".

وسيجمع تحالف "دبليو بي.بي" الذي تقوده شركة "سوبر يونيون" نخبة من الخبراء في الترويج للعلامات التجارية؛ وشراء المساحات الإعلامية؛ والمتمرسين في ميادين الخدمات الإبداعية والاتصالات، ممثلين بمجموعة من الشركات.

وتنصُّ الاتفاقية على إطلاق ممارسات وأنشطة شاملة تُعنى بالترويج للعلامة التجارية لـ"شركة النماء للدواجن"، وإعداد إستراتيجية تسويق دقيقة ومفصلة، تسلط الضوء على مكانة كيانها المؤسسي، علاوة على الجودة الاستثنائية لمنتجاتها، وتحدد القيمة التي تضيفها الشركة على المجتمع المحلي؛ بما في ذلك دورها في تعزيز الأمن الغذائي؛ والاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل للشباب العماني.

وقال المهندس صالح بن محمد الشنفري: تأسست شركة النماء للدواجن في ضوء هدف طموح لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة. ومن شأن المشروع الحكومي -البالغة تكلفته 100 مليون ريال، وهو أحد أضخم مراكز إنتاج الدواجن في العالم العربي- أن يحسِّن مستويات الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن في سلطنة عمان من 36% إلى 70% بحلول العام 2030. وفي ضوء هذه الرؤية الطموحة وضخامة حجم الاستثمار؛ فإنه من الأهمية بمكان إرساء دعائم إستراتيجية متينة للاتصالات والترويج للعلامة التجارية يمتد تأثيرها إلى نطاق واسع، لنتمكن من التواصل مع عملائنا بكفاءة، وتوسيع نطاق وصول العلامة التجارية للشركة. وأضاف الشنفري: يمثل تأسيس علامة تجارية رائدة عنصرا رئيسيا لتعزيز الموثوقية وترك انطباع قوي في أوساط العملاء، ويعكس المعايير المثلى التي نحرص على الامتثال بها. وستعكس هويتنا القيم التي نتبناها في عملنا، وهدفنا الطموح والتزامنا الدؤوب تجاه المجتمع والبيئة على حدٍّ سواء.

من جانبها، قالت مجدولين تل: نتوجه بجزيل بالشكر إلى "شركة النماء للدواجن" على ثقتها بكفاءات تحالف "دبليو بي.بي" لتقديم إستراتيجية متكاملة وقوية للترويج والتسويق. وباعتبارها مشروعاً حكومياً يهدف لتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي، نُدرك القيمة الكبيرة التي تنطوي عليها شراكتنا مع هذه المشروع، ومدى جدوى تقديم أفضل مواردنا لإطلاق حملة ترويج مثمرة لعلامتهم التجارية. ولاشك أن كل جانب من عملية الترويج للعلامة التجارية بما في ذلك أبحاث المستهلكين، واتصالات العلامة التجارية وإدارة المحتوى الإعلامي، هو جزء أساسي من مسؤوليتنا ضمن هذه الاتفاقية؛ الأمر الذي يجعلها واحدًا من أكثر علاقاتنا تميزاً في المنطقة.