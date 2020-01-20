الإثنين, 20 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بالتعاون مع مجموعة "دبليو بي.بي" و"سوبر يونيون"

"النماء للدواجن" توقع اتفاقية للترويج ودخول أسواق جديدة

الإثنين 20 يناير 2020 08:41 م بتوقيت مسقط

"النماء للدواجن" توقع اتفاقية للترويج ودخول أسواق جديدة

 

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ شركة النماء للدواجن مع "دبليو بي.بي" -الرائدة عالميا- بقيادة "سوبر يونيون" -الشركة العالمية المتخصصة في تسويق العلامات التجارية- اتفاقية لإطلاق حملة ترويج شاملة للعلامة التجارية، تغطي شتى الجوانب المؤسسية ومختلف منتجاتها؛ سعيا لترسيخ ريادة "شركة النماء للدواجن" في القطاع الغذائي؛ باعتبارها أحد المشاريع التي روجت لها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون ريال عماني؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة وخلق فرص عمل للشباب العماني.

حضر حفل توقيع الاتفاقية المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ورئيس مجلس إدارة "شركة النماء للدواجن". ووقَّع الاتفاقية المهندس يعقوب بن منصور الرقيشي مدير عام "شركة النماء للدواجن"، ومجدولين تل العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج في "سوبر يونيون".

وسيجمع تحالف "دبليو بي.بي" الذي تقوده شركة "سوبر يونيون" نخبة من الخبراء في الترويج للعلامات التجارية؛ وشراء المساحات الإعلامية؛ والمتمرسين في ميادين الخدمات الإبداعية والاتصالات، ممثلين بمجموعة من الشركات.

وتنصُّ الاتفاقية على إطلاق ممارسات وأنشطة شاملة تُعنى بالترويج للعلامة التجارية لـ"شركة النماء للدواجن"، وإعداد إستراتيجية تسويق دقيقة ومفصلة، تسلط الضوء على مكانة كيانها المؤسسي، علاوة على الجودة الاستثنائية لمنتجاتها، وتحدد القيمة التي تضيفها الشركة على المجتمع المحلي؛ بما في ذلك دورها في تعزيز الأمن الغذائي؛ والاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل للشباب العماني.

وقال المهندس صالح بن محمد الشنفري: تأسست شركة النماء للدواجن في ضوء هدف طموح لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة. ومن شأن المشروع الحكومي -البالغة تكلفته 100 مليون ريال، وهو أحد أضخم مراكز إنتاج الدواجن في العالم العربي- أن يحسِّن مستويات الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن في سلطنة عمان من 36% إلى 70% بحلول العام 2030. وفي ضوء هذه الرؤية الطموحة وضخامة حجم الاستثمار؛ فإنه من الأهمية بمكان إرساء دعائم إستراتيجية متينة للاتصالات والترويج للعلامة التجارية يمتد تأثيرها إلى نطاق واسع، لنتمكن من التواصل مع عملائنا بكفاءة، وتوسيع نطاق وصول العلامة التجارية للشركة. وأضاف الشنفري: يمثل تأسيس علامة تجارية رائدة عنصرا رئيسيا لتعزيز الموثوقية وترك انطباع قوي في أوساط العملاء، ويعكس المعايير المثلى التي نحرص على الامتثال بها. وستعكس هويتنا القيم التي نتبناها في عملنا، وهدفنا الطموح والتزامنا الدؤوب تجاه المجتمع والبيئة على حدٍّ سواء.

من جانبها، قالت مجدولين تل: نتوجه بجزيل بالشكر إلى "شركة النماء للدواجن" على ثقتها بكفاءات تحالف "دبليو بي.بي" لتقديم إستراتيجية متكاملة وقوية للترويج والتسويق. وباعتبارها مشروعاً حكومياً يهدف لتعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي، نُدرك القيمة الكبيرة التي تنطوي عليها شراكتنا مع هذه المشروع، ومدى جدوى تقديم أفضل مواردنا لإطلاق حملة ترويج مثمرة لعلامتهم التجارية. ولاشك أن كل جانب من عملية الترويج للعلامة التجارية بما في ذلك أبحاث المستهلكين، واتصالات العلامة التجارية وإدارة المحتوى الإعلامي، هو جزء أساسي من مسؤوليتنا ضمن هذه الاتفاقية؛ الأمر الذي يجعلها واحدًا من أكثر علاقاتنا تميزاً في المنطقة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 مارس 2018

"النماء للدواجن" توقع اتفاقيتين لتصنيع وتوريد معدات

المزيد

19 يوليو 2017

اتفاقية حق انتفاع بقطعتي أرض بين "النماء للدواجن" و"الإسكان"

المزيد

21 يونيو 2017

"ميثاق" يوقع اتفاقية بـ50 مليون ريال لتمويل مشروع "النماء للدواجن" بعبري ضمن خطط تعزيز الأمن الغذائي

المزيد

10 فبراير 2019

الساجواني يضع حجر أساس "النماء للدواجن".. اليوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الاقتصاد - محلي

أوسمة ونياشين دولية تعكس التقدير العالمي للأدوار التاريخية للسلطان قابوس

المحليات - أخبار

"عمانتل" تؤكد جاهزية شبكتها للهاتف النقال على طريق الشرقية السريع

الاقتصاد - محلي

رائدات العمل العام بعبري يجددن العهد والولاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق

المحليات - أخبار

بالصور.. ماذا تعرف عن طريق الشرقية الجديد وأطول نفقين بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توضيح من وزارة الصحة حول "الفيروس الغامض"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة