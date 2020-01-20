التدريب على صيانة آلات الرش لمكافحة الجراد الصحراوي في "الزراعة"

مسقط - الرؤية

تُنظِّم وزارة الزراعة والثروة السمكية دورة لتدريب المدربين في مجال تشغيل وصيانة آلات الرش، بمشاركة 8 من المهندسين والفنيين القائمين على أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في الدول التابعة لهيئة مكافحة الجراد بمنطقة جنوب شرق آسيا، والتي تضمُّ 4 دول؛ هي: إيران والهند وأفغانستان وباكستان، وتستمر لأربعة أيام، وتنظِّمها الوزارة بالتعاون مع المختصين بقسم مكافحة الجراد، وبدعم من هيئة مكافحة الجراد بالمنطقة الوسطى.

وتُعتبر عمليات التدريب من بين أهم البرامج التي تتبناها الهيئات المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي لإعداد وتأهيل العاملين في مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراوي بالدول الأعضاء ورفع كفاءتهم. وترجمة لهذه الأهداف، تنظم وزارة الزراعة والثروة السمكية عددا من الدورات في هذا المجال لرفع كفاءتهم، وليكونوا قادرين على القيام بعمليات التدريب وتشغيل وصيانة وإصلاح آلات الرش المستخدمة في مكافحة الجراد الصحراوي في بلدانهم؛ حيث يجري تزويد المتدربين بالمعرفة والخبرة والتقنيات العلمية الحديثة المستخدمة في مجال المكافحة والتدريب على الطرق السليمة لتشغيل وصيانة آلات الرش، علاوة على تعزيز كفاءة الفنيين وصقل إمكانياتهم، والتعرف على الأعطال المتكررة وطرق صيانتها، إضافة لكيفية عمل الصيانة الصحيحة وطرق التخزين وتبادل الخبرات في مجال تشغيل وصيانة آلات الرش والمكافحة.

ويركِّز برنامج الدورة التدريبية على تعريف المتدربين بآلية عمل هذه الآلات، وكيفية صيانتها وطرق التخزين الصحيحة، وتوضيح الصعوبات في عملية الإصلاح في بعض الأحيان نتيجة تلف بعض الأجزاء بسرعة، أو عدم توافر قطع الغيار أو غيرها من الأسباب وعلى طريقة عملها.

يُشار إلى أنَّ فورات الجراد الصحراوي تتسبَّب في خسائر فادحة على نطاق واسع في المحاصيل الزراعية، وتؤثر بدورها على الأمن الغذائي العالمي والصادرات من السلع الزراعية، وعليه فكلما انتشر الجراد الصحراوي وظهرت الفورات، فلا بد أن تتم عمليات مكافحة مكثفة للحد من نشاط هذه الآفة. ولا تزال آلات الرش المتخصصة في مكافحة الجراد، والتي تستخدم تقنية الرش بالحجم متناهي الصغر(ULV) ، وتعد هي الوسيلة الأسرع والأسهل بين طرق المكافحة المستخدمة في عمليات مكافحة الجراد الصحراوي.