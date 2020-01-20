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تطلعات لمزيد من التسهيلات واستثمار الموقع الجغرافي المميز

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

الإثنين 20 يناير 2020 08:40 م بتوقيت مسقط

الفطيسي يبحث مع إدارة "غرفة شمال الباطنة" تحديات قطاع النقل بالمحافظة

 

صحار - الرؤية

التقَى رئيسُ وأعضاءُ مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، وعدد من أصحاب الأعمال، وممثلي "مدائن"، بمعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل، في مقر الوزارة. واستعرضَ اللقاءُ أوضاعَ قطاع النقل في محافظة شمال الباطنة ونقل تطلعات أصحاب الأعمال بشكل عام وأصحاب مؤسسات النقل البري بشكل خاص لتطوير هذه القطاعات، إلى جانب بحث التحديات التي تعترضهم، والاستماع إلى خطط ومرئيات الوزارة بشأن النقل والقطاع اللوجستي.

وأكَّد عبدالله بن علي الشافعي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة، خلال اللقاء، ضرورة تسريع الخطى لإيجاد بيئة جاذبة لأصحاب مؤسسات النقل البري؛ في ظل ازدياد الحركة التجارية بمحافظة شمال الباطنة؛ مما يتطلب توفير مزيد من التسهيلات للعمل في القطاع، خاصة وأنَّ محافظة شمال الباطنة تتميز بموقع جغرافي يؤهلها لأن تكون مركزًا مهمًّا في حركة النقل والشحن ليس فقط على مستوى السلطنة، بل على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الشافعي أنَّ فرع الغرفة يبذل قصارى الجهود بالتعاون مع الجهات المختصة لتطوير أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، وبحث التحديات التي تواجه هذه القطاعات؛ ومنها ما تم استعراضه بشأن أوضاع قطاع النقل، متطلعين لوضع حلول مناسبة لتنظيم القطاع وتطويره ليكون مساهمًا في الاقتصاد الوطني.

وناقش اللقاء تطوير بعض الطرق والمداخل الرئيسية بالمحافظة كتطوير الطريق المؤدي إلى منطقة صحار الصناعية (مدائن)، وتطوير مبنى مطار صحار وتسيير رحلات من المطار إلى مختلف الجهات، خاصة في ظل ما يشهده المطار من تطور في حركة المسافرين.

وفي ختام اللقاء، شَكَر رئيسُ مجلس إدارة فرع الغرفة معالي وزير النقل لاستقباله أعضاء مجلس فرع الغرفة وأصحاب الأعمال؛ بهدف تقديم رؤية حول تحديات قطاع النقل بشمال الباطنة.

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