29% زيادة في صافي الاستثمار غير العماني بسوق مسقط.. و7% تراجعا بالتداول

الرؤية – مريم البادية

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 أمس، عند مستوى 4075 نقطة تقريبا؛ بربح 2.3 نقطة، تمثل نسبة 0.057 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي إلى 4347 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 2.299 مليون ريال وبنسبة انخفاض 7 في المئة عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 2.474 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.004 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.92 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 941 ألف ريال بنسبة 41 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 268 ألف ريال وبنسبة 12 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 672 ألف ريال عماني وبنسبة 29 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6492 نقطة مرتفعا 3 نقاط وبنسبة 0.05 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 4389 نقطة منخفضا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.08 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1934 نقطة منخفضا 3 نقاط وبنسبة تغير 0.17 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند 547 نقطة منخفضا 0.12 نقطة وبنسبة 0.02 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 37 شركة، ارتفعت منها 5 شركات وانخفضت 11 شركة، فيما استقرت أسعار 21 شركة، وتم التداول في 14,008,380 مليون سهم، بعدد صفقات 431 صفقة. وتصدر سهم الوطنية العمانية للهندسة قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.125 ريال وبنسبة صعود 9 في المئة، فيما حل سهم الوطنية للتأمين الحياة والعام في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.300 ريال وبنسبة تغير 3 في المئة.

واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 687,000 ألف ريال وبنسبة 30 في المئة. وتصدر سهم بنك صحار الدولي أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3,450,000 مليون سهم وبنسبة 25 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 1,358,292 مليون ريال وبنسبة 59 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 805,343 ألف ريال وبنسبة 35 في المئة. وبلغ شراء العرب 3730 ريال وبنسبة 0.16 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 131607 ألف ريال وبنسبة 6 في المئة.

أما بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 2,030,490مليون ريال وبنسبة 88 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 39,282 ألف ريال وبنسبة 1.71 في المئة، وبلغ بيع العرب 9,465 ألف ريال وبنسبة 0.41 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 219,734 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة.