جلسة نقاشية للتعريف ببرنامج "جيوتك" لماجستير علوم الحاسب

مسقط - الرؤية

تتعاون الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان "جيوتك"، وجامعة هاسلت في بلجيكا؛ لتقديم شهادتيْ ماجستير العلوم في علوم الحاسب الآلي، وماجستير علوم النقل في خمسة فصول دراسية.

ويُسهم التعاون مع جامعة هاسلت في تمكين المرشحين الذين يتقدمون للحصول على ماجستير العلوم في علوم الحاسب الآلي بجامعة جيوتك من الحصول على شهادة المنظور الدولي ودرجة الماجستير الثانية من جامعة هاسلت؛ وذلك من خلال قضاء فصل دراسي واحد في بلجيكا.

ويُمكن للمقبولين في تخصص ماجستير علوم الحاسب الآلي اختيار الحصول على ماجستير في علوم النقل؛ حيث تركز هذه الدرجة على السلامة المرورية والمناهج التكنولوجية للتعامل مع تحديات النقل الحالية والمستقبلية.

وتعترفُ جامعة هاسلت بجميع دورات ماجستير علوم الحاسب الآلي المقدمة في جيوتك، وتسمح لمرشحي جيوتك المسجلين في ماجستير علوم الحاسب الآلي بدراسة فصل دراسي واحد آخر فقط في أماكن عملهم للتخرج بدرجة الماجستير الثانية في علوم النقل.

وستُقام الجلسة النقاشية، مساء غد، في حرم الجامعة الألمانية بحلبان، ولمعرفة المزيد حول البرنامجين، ومتطلبات القبول وفرص المنح الدراسية يشارك ممثلو جيوتك وجامعة هاسلت في الجلسة للتعريف بجميع التفاصيل اللازمة والإجابة عن الأسئلة.