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مدير جديد للمبيعات والتسويق في "ويندام جاردن مسقط الخوير"

الإثنين 20 يناير 2020 08:23 م بتوقيت مسقط

مدير جديد للمبيعات والتسويق في "ويندام جاردن مسقط الخوير"

مسقط - الرؤية

أعلن فندق ويندام جاردن مسقط الخوير عن تعيين رامي حمدون مديرا لإدارة المبيعات والتسويق، ويتمتَّع رامي حمدون بخبرة عملية تزيد على 11 عامًا في مجال المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والإدارة الفندقية، ويمتلك خبرة واسعة في مختلف الأسواق الخليجية.

منذ العام 2016، تولى منصب مدير المبيعات والتسويق في فندق رامادا ويندام المنامة سيتي سنتر، ضمن مجموعة ويندام للفنادق والمنتجعات، كما عمل مديرا لإدارة المبيعات في فندق إنتركونتيننتال ريجينسي بمملكة البحرين في العام 2014، ومساعد مدير إدارة المبيعات في فندق كراون بلازا هوليداي إن بدولة الكويت في العام 2012، ومسؤول مبيعات في العام 2010، إضافة إلى عمله كمنسق ومنفذ مبيعات في فندق جي دبليو ماريوت وكورت يارد ماريوت بدولة الكويت في الفترة من العام 2007 إلى 2010. وهو حاصل على درجة البكالوريوس من كلية السياحة والفنادق في جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وحاصل على عدة شهادات ودورات مرتبطة بالإدارة وإدارة التسويق والقيادة وبناء الفريق والتطوير الإستراتيجي.

وقال ياسر  بهاء مدير عام فندق ويندام جاردن مسقط الخوير: لعب رامي حمدون دورا بارزا في تنفيذ الخطط الإستراتيجية، وتحقيق أهدافها بنجاح خلال فترة عمله كمدير لإدارة المبيعات والتسويق في فندق رامادا ويندام المنامة سيتي سنتر، ضمن مجموعة ويندام للفنادق والمنتجعات، كما أسهم -وبشكل فاعل- في إعداد الخطط التسويقية للفندق مع فريق الإدارة، واتخاذ قرارات فاعلة تضمن تحقيق الأهداف التسويقية ضمن الميزانية المخصصة لها، وبفضل خبرته الواسعة في هذا المجال حقق الفندق عددًا من الإنجازات؛ من بينها: تتويجه بجائزة كأفضل فندق للعام في سنتين على التوالي؛ حيث تمنح هذه الجائزة لسلسلة فنادق رامادا التي تعتبر الأعلى تصنيفًا في تقديم مستوى استثنائي من الخدمة والجودة، كما استطاع الفندق أن يحقق نسبة نمو كبيرة في أعماله خلال العامين 2017 و2018. سعداء بانضمامه لفريق ويندام جاردن مسقط الخوير، ونحن على ثقة بأنه سيواصل العمل بكل جهد وتميز من أجل الإرتقاء بمستوى خدماتنا، وتحقيق النمو والازدهار في أعمالنا محليا ودوليا.

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