54.2 مليون ريال صافي الأرباح الأولية لشركات الطاقة المدرجة في سوق مسقط

◄ تراجع ملحوظ في إيرادات الشركات السياحية والفندقية

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أظهرتْ النتائج المالية الأولية للعام المنصرم تباينًا في أداء الشركات المساهمة العامة، التي تندرج ضمن قطاع الخدمات بسوق مسقط للأوراق المالية.. وكان من أبرز الملاحظات: الأداء المميز لشركات الطاقة، مع تراجع ملحوظ في إيرادات الشركات السياحية والفندقية؛ حيث بلغ إجمالي صافي أرباح شركات الطاقة -بحسابات "الرؤية"- وفق النتائج المالية الأولية المعلنة: 54.2 مليون ريال، فيما بلغ مجموع أرباح شركات تسويق المنتجات النفطية الثلاث -شل ونفط عمان والمها- 20.36 مليون ريال.

ووفق النتائج، حقَّقت سيمبكورب صلالة أرباحا صافية 15.049 مليون ريال تقريبا وكانت بنهاية العام 2018 تبلغ 12.840 مليون ريال بزيادة 17.2%، وحققت شركة العنقاء للطاقة 14.513 مليون ريال كانت 12.920 مليون ريال بزيادة 12.33%، والسوادي للطاقة 9.904 مليون ريال كانت 9.009 مليون ريال بزيادة 9.9%، وحققت شركة إس.إم باور القابضة 7.957 مليون ريال بزيادة 1.3% عن أرباح 2018 وكانت 7.858 مليون ريال، وسجلت شركة الكامل للطاقة 3.667 مليون ريال وكانت مسجلة 2.42 مليون ريال في نهاية العام الماضي، أما الشرقية لتحلية المياه فـ1.892 مليون ريال تقريبا بعدما كانت 946 ألفا بزيادة 100%، وحققت أكوا باور بركاء 1.763 مليون ريال ارتفاعا من خسارة 16.964 مليون ريال بزيادة 110%، وحققت صحار للطاقة 1.382 مليون ريال بعد أن كانت خسائر 10.09 مليون ريال بزيادة 113.7%.

وحققت شركة ظفار لتوليد الكهرباء 641 ألف ريال أرباحًا، صعودا من 359 ألف ريال بزيادة 78.6%، والشركة الوحيدة من بين شركات الطاقة التي تكبدت خسائر كانت شركة المتحدة للطاقة، والتي سجلت خسائر 71 الف ريال فيما كانت محققة أرباحا بقيمة 309 ملايين ريال في العام السابق.

ورغم تسجيل شركات تسويق المنتجات النفطية أرباحا جيدة، إلا أنها -مقارنة مع المحقق في 2018- كانت أقل بنسب متفاوتة؛ وسجلت شركة شل العمانية للتسويق الأرباح الأعلى بين الشركات الثلاث بقيمة 10.987 مليون ريال تراجعا من أرباح بلغت 12.055 مليون ريال في العام 2018 وبنسبة 8.9%، وجاءت ثانية شركة النفط العمانية للتسويق وحققت 5.472 مليون ريال أرباحا وذلك بتراجع من 8.088 مليون ريال في 2018 بنسبة 32.3%، أما شركة المها للتسويق فحققت أرباحا بقيمة 3.902 مليون ريال وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 24.2% عن المحقق في العام 2018 والذي سجلت خلاله أرباحا بقيمة 5.149 مليون ريال.

وسجَّلت شركة الجزيرة للخدمات أرباحا بقيمة 1.68 مليون ريال في تحسن كبير عما كانت عليه في العام 2018، والذي تكبدت فيه خسارة بقيمة 5.08 مليون ريال. أما النهضة للخدمات فبلغت أرباحها 19.877 مليون ريال ارتفاعا من 11.023 في العام 2018 وبزيادة 80.3%، مع ملاحظة أن النهضة للخدمات أكملت بيع أكبر شركاتها التابعة: شركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة بتاريخ 18 سبتمبر 2019م بمبلغ 415 مليون ريال عماني. وصافي الربح بعد الضرائب من العمليات التشغيلية غير المستمرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، يمثل صافي نتائج عملية البيع بما فيها ربح توباز حتى تاريخ البيع، وصافي الربح بعد الضرائب من العمليات التشغيلية غير المستمرة للفترة ذاتها في العام 2018م، تشمل صافي ربح من توباز بلغ 5.6 مليون ريال عماني، وصافي نتائج بيع يشمل ربحا من العمليات التشغيلية للنهضة في النرويج بلغ 0.9 مليون ريال عماني. وتم بيع هذا الاستثمار في الربع الرابع من العام 2018م، وأن هذه الأرقام عبارة عن تقديرات، والحسابات المدققة للنتائج الفعلية من المحتمل أن تكون مختلفة عن هذه الأرقام إلى حد ما.

وجاءت نتائج الشركات المساهمة العاملة في مجال السياحة والفندقة على عكس المتوقع؛ حيث تراجعت إيرادات أغلبها وتكبدت بعضها خسائر، وكانت أفضلها أداء شركتا "فنادق الخليج" و"فنادق البريمي"؛ حيث حققت الأولى أرباحا بقيمة 1.547 مليون ريال ارتفاعا من أرباح بقيمة 711 ألف ريال في العام 2018 بزيادة 118%، وسجلت الثانية 104.5 ألف ريال ارتفاعا من 76.5 ألف ريال في العام 2018 وزيادة نسبتها 37%، أما الشركة العالمية لإدارة الفنادق "فندق شيدي" فسجلت أرباحا بقيمة 1.716 مليون ريال، لكنها أرباحا تقل بنسبة 36.12% عما كانت عليه في 2018، وبلغت 2.688 مليون ريال تقريبا، وبلغت أرباح شركة أوبار للفنادق والمنتجعات 315 ألف ريال تقريبا بتراجع طفيف في المقارنة السنوية؛ حيث كان الربح حوالي 320 ألف ريال، فيما تكبدت شركة ظفار للسياحة خسائر بقيمة 43 ألف ريال مقابل ربح 901 ألف ريال في العام 2018، وتكبدت شركة منتجع شاطئ صلالة صافي خسائر بقيمة 108 آلاف ريال، وإن كان ذلك تحسنا مما كانت عليه الخسائر في 2018 وبلغت 317 ألف ريال، وزادت خسائر شركة فنادق الباطنة في 2019 مقابل عام 2018؛ حيث سجلت خسائر بقيمة 30 ألف ريال مقارنة مع خسائر بقيمة 7600 ريال.

ونظرا لعدم إعلان نتائج شركة عمانتل، فإنه لا يُمكن مقارنة نتائج أوريدو، لكن النتائج الأولية لها تظهر صافي ربح بقيمة 33.9 مليون ريال بتراجع 19.1% عما كان عليه في 2018، وبلغ 41.9 مليون ريال.

ومن الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات؛ أظهرت نتائج عمان للاستثمارات والتمويل ارتفاعا في الأرباح لتبلغ 3.980 مليون ريال في نهاية 2019، مقارنة مع 2.861 مليون ريال في نهاية 2018، وحققت شركة مدينة مسقط للتحلية أرباحا بقيمة 1.484 مليون ريال ارتفاعا من 1.149 مليون ريال في نهاية العام السابق وبزيادة 29.2%، أما شركة مسقط للغازات فسجلت أرباحا بقيمة 355 ألف ريال بزيادة 61.6%، مقارنة مع أرباح 2018 وكانت 220 ألف ريال تقريبا.