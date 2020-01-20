"عمانتل" تؤكد جاهزية شبكتها للهاتف النقال على طريق الشرقية السريع

مسقط - الرؤية

بادرتْ "عمانتل" -وبالتعاون مع وزارة النقل، وهيئة تنظيم الاتصالات، وشركاء قطاع الاتصالات في السلطنة- في تغطية شارع الشرقية السريع بشبكة الاتصالات؛ بما يُسهم في إبقاء مستخدمي الطريق على اتصال دائم، والوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة، خاصة داخل الأنفاق التي سيجري استخدامها لأول مرة في السلطنة.

وقد عملتْ "عُمانتل" على إيجاد حلول مبتكرة لتغطية الطريق بخدمات الاتصالات، خاصة في منطقة الأنفاق، عبر تركيب عدد من محطات الإرسال وفقا للمواصفات العالمية لخدمة الحركة المرورية داخل الإنفاق ومسار الطريق البالغ طوله 191 كم التي تعتبر الأجزاء المكتملة من الطريق.

وقال المهندس سامي بن أحمد الغساني الرئيس التنفيذي للعمليات بـ"عمانتل": سعداء بأن نكون جزءا أساسيا من المشروع الحيوي الذي يخدم ولايات محافظة الشرقية والقاطنين على مسار الطريق، وتم الانتهاء من تركيب عدد من المحطات فيما يجري العمل على تركيب المزيد منها في مسار الشارع الجديد من ولاية بدبد حتى ولاية الكامل والوافي لضمان توافر وانسيابية حركة الاتصالات لمستخدمي الطريق، خاصة خلال الحالات الطارئة داخل الأنفاق التي يتم استخدامها لأول مرة في السلطنة.

وأضاف الغساني: تتوافر شبكات الجيل الثالث والرابع للخدمات الصوتية وخدمات النطاق العريض المتنقل (الإنترنت) في مسار الطريق من خلال المحطات الموزعة، بفضل الدعم والتسهيلات التي وفرتها وزارة النقل وهيئة تنظيم الاتصالات، والعمل مع الشركاء في قطاع الاتصالات؛ مثل: الشركة العمانية للأبراج والشركة العمانية للنطاق العريض.

وتعمل "عمانتل" وفق رؤية بعيدة المدى تستهدف المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل السلطنة عبر الاستثمار في قطاع الاتصالات والتقنية؛ من أجل إيصال خدماتها في كافة مناطق السلطنة وربطها محليًّا وعالميًّا. وتعتبر عمانتل شركة الاتصالات الرائدة في السلطنة، والمزود الرئيسي لخدمات الاتصالات المتكاملة للأفراد والشركات والجهات الحكومية؛ حيث تعمل على تعزيز الازدهار والنمو في جميع القطاعات مع تقديم مفهوم جديد للأعمال، وجلب المحتوى العالمي ووسائل الترفيه.