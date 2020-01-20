مصور عماني وصيف مسابقة "منصور بن زايد الدولية"

أبوظبي - العمانية

حقَّق المصوِّر الفوتوغرافي هيثم بن خميس الفارسي المركز الثاني في محور "فعاليات الخيول" بمسابقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية الدولية للجواد العربي، والتي أقيمت بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة أكثر من 470 مصورا من مختلف دول العالم.

وقال الفارسي -في تصريحات- إنَّ: "هذا الإنجاز هو إضافة وبصمة جديدة يضعها المصور العُماني في مختلف المحافل الدولية، خاصة في مسابقة صعبة تختص بالجواد العربي الأصيل شارك فيها عدد كبير من المصورين الدوليين متخصصين في التصوير وجماليات الخيل العربي".

يُشار إلى أنَّ هذه الجائزة يُشرف عليها اتحاد المصورين العرب على اعتبار أنَّ الصورة الفوتوغرافية المتخصصة في تصوير جماليات الجواد العربي تعدُّ من جماليات الفنون الضوئية، فضلا عن أنها تمثل قيمة فنية عالية لأفضل المصورين في عالمنا العربي.