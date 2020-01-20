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"كورونا الجديد" يثير فزع العالم.. والصين تتعهد بالمكافحة

الإثنين 20 يناير 2020 08:09 م بتوقيت مسقط

"كورونا الجديد" يثير فزع العالم.. والصين تتعهد بالمكافحة

بكين - رويترز

قالَ الرئيسُ الصيني شي جين بينج إنَّ بلاده ستكبح انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا جديد.

ونقل التليفزيون قول شي: "يجب إعطاء حياة وصحة الناس الأولوية القصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم". وقال التليفزيون: إنَّ الصين أكدت وجود 217 حالة إجمالا من سلالة جديدة لفيروس كورونا الذي تم اكتشافه أولا في مدينة ووهان في وسط البلاد.

وأكدت لجنة الصحة في منطقة داشينج بالعاصمة بكين حالتين جديدتين بالفيروس، وأكدت لجنة الصحة في إقليم قوانغدونغ وجود حالة واحدة وهو ما يمثل أول إصابات بالمرض خارج مدينة ووهان التي اكتشف بها الفيروس في بادئ الأمر. وأفادت لجنة الصحة بمدينة ووهان في بيان بظهور 136 حالة إصابة يومي السبت والأحد.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة، يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس".

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