مع اقتراب الموجة الباردة .. تعرف على أصل كلمة "صردة"

مسقط - الرؤية

من المتوقع أن تشهد أجواء السلطنة مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل منخفض جوي متعمق مع موجة شديدة البرودة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد محافظات السلطنة الشمالية انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة خاصة على المحافظات الشمالية، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، وتكون الصقيع وسقوط البرد على المناطق المرتفعة.

وقد شهدت أجواء السلطنة خلال يناير الجاري انخفاضا عاما في درجات الحرارة ووصلت درجة الحرارة في بعض المناطق إلى 5 درجات تحت الصفر، وتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، في تساقط الثلوج على بعض المناطق.

ويطلق كثير من العمانيين على موجة البرد الشديدة اسم (الصردة)، وفي السطور التالية نتعرف على أصل كلمة "صردة" ومعناها فى اللغة العربية.

الصَّرْدُ والصَّرَدُ هو البرد وقيل البرد الشديد، ومصدر الصَّرِدِ من البرد، والاسم الصَّرْد مجزوم بمعنى "رؤبة المطر".

وسُئِلَ ابن عمر عما يموت في البحر صَرْداً فقال لا بأْس به يعني السمك الذي يموت في البحر بسبب البرد الشديد.

وقيل أيضا أن "الصَّرْد" مكان مُرْتَفع من الجبال وهو أَبردها.

وفي حديث أَبي هريرة سأَله رجل فقال إِني رجل مِصْرادٌ هو الذي يشتدّ عليه البرد ولا يُطيقُه والمِصرادُ أَيضاً القَويُّ على البرد فهو من الأَضداد والصُّرَّادُ ريح بارِدَةٌ مع نَدًى وريحٌ مِصرادٌ ذاتُ صَرَد أَو صُرَّادٍ.

ويقال أن كلمة "صَرَد" أصلها فارسي بمعنى البرد وهي معربة.