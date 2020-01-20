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القبض على 4 سعوديين بتهمة التباهي بشرب المسكرات

الإثنين 20 يناير 2020 06:59 م بتوقيت مسقط

القبض على 4 سعوديين بتهمة التباهي بشرب المسكرات

الرياض - الوكالات

ألقت شرطة منطقة الرياض السعودية القبض على أربعة مواطنين سعوديين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع من العمر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرهم خلال التباهي بشرب المسكرات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعاطي مجموعة من الأشخاص للحبوب المخدرة وشرب المسكر والتباهي بها وعرضها غير آبهين بالعواقب، فقد أسفرت نتائج المتابعة عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

 

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