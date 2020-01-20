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الشؤون البلدية بالعامرات تناقش تكرار حوادث الشاحنات بشارع الجبل

الإثنين 20 يناير 2020 06:13 م بتوقيت مسقط

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العامرات - الرؤية

ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية العامرات، أمس الإثنين، في اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة سعادة محمد بن حميد بن محمد الغابشي، والي العامرات رئيس اللجنة وحضور الأعضاء، موضوع الزيادة النسبية في حوادث السير على شارع الجبل الرابط بين ولايتي العامرات وبوشر، خصوصا من جانب الشاحنات وحافلات النقل الكبيرة.

وأكّدت اللجنة سعيها لدراسة الموقف وإيجاد حلول لهذه المسألة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بغيّة التقليل منها إلى الحد الأدنى.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها بعض المقترحات والطلبات الخدمية فيما يتعلق بالرصف والإنارة والتجميل وإنشاء ممشى لممارسة رياضة المشي بمدينة النهضة، وبعد نهاية الاجتماع زار أعضاء اللجنة منطقة مرتفعات العامرات المرحلة التاسعة وقريتي الحميانية وحقم بمدينة النهضة للوقوف عن كثب على بعض الاحتياجات الخدمية والالتقاء مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

 

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