"الشؤون البلدية بالعوابي" تناقش تخصيص موقع لمقبرة عامة بالولاية

العوابي - حارث البحري

ناقشت لجنة الشؤون البلدية بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة، في اجتماعها أمس، عددًا من المواضيع، أبرزها المطالبة بتخصيص موقع لمقبرة عامة بالولاية والاطلاع على ردود بعض الجهات الحكومية في مواضيع سبق أن ناقشتها اللجنة.

واستعرضَ مُقرِّر اللجنة محضرَ اجتماع اللجنة الأخير للعام الفائت وتابع الأعضاء البنود الواردة فيه، وناقشوا عددا من المواضيع تخص الولاية وتم اتخاذ بشأنها التوصيات المناسبة.

ترأس جلسة الاجتماع الأول للعام الحالي سعادة الشيخ حمد بن سيف بن حمد الجساسي والي العوابي، بحضور المهندس حسن بن علي البرماني مدير بلدية العوابي وأعضاء اللجنة بمن فيهم عضوا المجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة ممثلا الولاية، ومقرر اللجنة وبقية الأعضاء.