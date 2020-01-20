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وفد من جامعة جلاسكو يزور جامعة السلطان قابوس

الإثنين 20 يناير 2020 06:12 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

استقبلت جامعة السلطان قابوس، أمس الإثنين، وفدًا من جامعة جلاسكو برئاسة البروفيسور بول غارسيد، عميد الارتباط العالمي للشرق الأوسط في الجامعة، وكان في استقبالهم البروفيسور عامر بن علي الرواس، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع بجامعة السلطان قابوس.

 وناقش الجانبان إمكانية التعاون بين الجامعتين من حيث تبادل الطلاب والتعاون البحثي في مجالات الطب والتمريض وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 وحضر الاجتماع المكرمة الدكتورة منى السعدون، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة السلطان قابوس والسيدة جو باور، مديرة التوظيف الدولي في جامعة جلاسكو. حيث ناقش الطرفان موضوع تبادل طلاب الطب لبرامج التدريب الداخلي.

ويأتي التدريب الداخلي كخطوة أولية في بداية مهنة الطب، وهو إلزامي لطلاب الطب في جامعة السلطان قابوس.

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