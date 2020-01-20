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بمشاركة 110 متسابقين ومتسابقات

اختتام مسابقة الأندية للإبداعات الشبابية في محافظة الوسطى

الإثنين 20 يناير 2020 06:06 م بتوقيت مسقط

اختتام مسابقة الأندية للإبداعات الشبابية في محافظة الوسطى

 

هيماء- محفوظ الشيباني

احتفلت اللجنة الشبابية بنادي الوسطى الرياضي الثقافي باختتام مسابقة الأندية للإبداعات الشبابية لعام ٢٠١٩/٢٠٢٠م، وذلك بقاعة شركة كهرباء المناطق الريفية بولاية محوت برعاية سعادة الشيخ نبهان بن عبدالرحمن الخروصي والي محوت.

وبلغ عدد المشاركين ١١٠ من الذكور والإناث بمختلف المجالات وتمّ تكريم الفائزين بالمراكز الأولى وجاءت النتائج على النحو التالي:

في محور الخطابة حلّ في المركز الأول عبدالرحمن حميد سعيد الوهيبي، والمركز الثاني جيهان بنت علي بن خليفة البوسعيدية، المركز الثالث خالد أحمد سعيد الحرسوسي.

الإلقاء الشعري: المركز الأول محمد سالم مبروك الوهيبي، المركز الثاني عبدالله بن زايد بن سليم الجنيبي، المركز الثالث منذر حمود حميد الجنيبي.

التعليق الرياضي: في المركز الأول سعيد مبارك سعيد المغيري، المركز الثاني مبارك حمود ثابت الحرسوسي، المركز الثالث مبارك عبدالله حمود الحرسوسي.

الشعر الشعبي: في المركز الأول محمد غدير فاضل الجحافي، المركز الثاني سيف محمد حمدان الجنيبي، المركز الثالث عتيق سالم جعروف الزرعي.

التصوير الضوئي: المركز الأول عبدالمجيد بن عبدالله بن محمد الشعيبي، المركز الثاني حمدان لويهي مبروك الحرسوس، المركز الثالث ناصر بن سعود بن سعيد الحرسوسي.

الفنون التشكيلية (الرسم): المركز الأول طيبة مسلم سالم الجنيبي، المركز الثاني نهلى مبارك علي الجنيبي، المركز الثالث فاطمة جمعة حمد الحكمانية.

فن الشلة: المركز الأول محمد طناف محمد الحكماني، المركز الثاني محمد حمد حامد الحرسوسي، المركز الثالث مبارك بن سليمان بن لوعان الحرسوسي.

الشعر الفصيح: المركز الأول مزنة محمد سالم هديب الرحبية، المركز الثاني حذيفة بن راشد بن حمد الحسيني.

الفنون التشكيلية "الخط العربي": المركز الأول مهرة صالح سعيد الحرسوسية، المركز الثاني صالحة صالح سعيد الحرسوسية.

المسابقة الثقافية "عُمانيات": المركز الأول رابحة بنت محمد بن محسن الجحافية، وسعدة ناصر حميد الحرسوسية، ونوف عبدالله ناصر الحرسوسية. بينما جاء في المركز الثاني محمد صالح عبدالله الحرسوسي و سالم محمد سالم الحرسوسي وسيف سعود عبدالله الحرسوسي. والمركز الثالث محمود بن حمود بن ثابت الحرسوسي وسهيل بن سالم بن خميس الحرسوسي وحمودة بن حمود بن ثابت الحرسوسي.

المسابقة الثقافية "شواهد التاريخ": المركز الأول أريام خادم سالم الحكمانية، ضياء عبيد الصغير الحكمانية وتقوى حميد الوهيبية

  وجاء في المركز الثاني هلال مبارك محمد الحرسوسي و عبدالرحمن سعود عبدالله الحرسوسي و حمد مبارك سعيد الحرسوسي.

بينما حلّ ثالثا ناصر عبيد غاصب الحرسوسي، حمد سعد غاصب الحرسوسي وأحمد حمود ثابت الحرسوسي.

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