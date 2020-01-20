"الاعتماد الأكاديمي" تصدر تقرير تدقيق جودة البرنامج التأسيسي لجامعة نزوى

مسقط – الرؤية

أصدرت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تقرير تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام بجامعة نزوى، وفق دليل تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة.

ويوثق التقرير النتائج التي توصلت إليها عملية تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام لجامعة نزوى؛ حيث يعلق على مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة البرنامج التأسيسي العام بالمؤسسة لتحقيق رسالة الجامعة ورؤيتها.

وتُعد عملية تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام المرحلة الأولى من عملية اعتماد البرامج التأسيسية العامة التي تقوم بها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. وقد صُمِّمَت عملية تدقيق الجودة هذه لتوفر التغذية الراجعة البناءة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي، ودعم جهودها المتواصلة لتحسين برامجها التأسيسية العامة.

بدأت عملية التدقيق مع قيام الجامعة بإجراء عملية دراسة ذاتية تضمنت رسالتها ورؤيتها وأنظمتها ذات العلاقة بالبرنامج التأسيسي العام، والتي تمّ تلخيص نتائجها وإدراجها ضمن وثيقة الدراسة الذاتية التي قدمتها الجامعة للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي في 11 نوفمبر 2018م. وبعد مراجعة وثيقة الدراسة الذاتية والوثائق المساندة التي قدمتها الجامعة.

وعقد الفريق أول اجتماع رسمي له لمناقشة وتدوين النتائج الأولية التي توصل إليها، وذلك في 23 ديسمبر 2018م. بعد ذلك، تمّت زيارة تخطيطية للجامعة بتاريخ 6 مارس 2019م، وذلك لاستيضاح بعض الأمور وطلب وثائق إضافية منها، وكذلك لعمل الترتيبات الضرورية للزيارة التدقيقية.

والتقى الفريق خلال الزيارة التدقيقية للبرنامج التأسيسي العام بالجامعة في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2019م بالعديد من أصحاب العلاقة، ومن بينهم إدارة الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والطلبة. كما قام الفريق أثناء تلك الزيارة بجولة تفقدية شملت بعض مرافق الجامعة ذات الصلة بالبرنامج التأسيسي العام، واطلع على عدد من المواد والوثائق الإضافية.