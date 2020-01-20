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بالصور.. ماذا تعرف عن طريق الشرقية الجديد وأطول نفقين بالسلطنة

الإثنين 20 يناير 2020 05:35 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

أعلنت وزراة النقل بدء الحركة المرورية على طريق الشرقية السريع من ولاية بدبد مروراً بوادي العق بولاية سمائل وحتى ولاية الكامل والوافي بطول 191 كيلومتراً.

ويشتمل الطريق على ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه بسرعة تصل الى 120 كيلومترا في الساعة بالإضافة الى جسور حديثة تمتد فوق معابر الأودية يصل ارتفاعها إلى 90 مترا.

كما يحتوي الطريق على نفقين لعبور السيارات يبلغ طولهما الإجمالي 2.1 كيلومتر حيث يقع النفق الأول بقرية نداب بولاية سمائل بطول 650 مترا بينما يتوسط النفق الثاني السلسلة الجبلية بوادي العق بطول 1450 مترا

ويتكون كل نفق على مسارين منفصلين بواقع 3 حارات في كل اتجاه وبسرعة 90 كم في الساعة داخل النفق حيث صممت وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية مشتملةً على كافة أدوات الأمان والسلامة.

 

 

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