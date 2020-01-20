قائد البحرية السلطانية يستقبل مسؤولا عسكريا بـ "مجلس التعاون"

مسقط - العمانية

استقبل اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، العميد الركن بحري عيد عبدالله الكعبي قائد مركز العمليات البحري الموحد بـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.