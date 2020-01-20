ضبط 10 آسيويين بتهمة السرقة بمناطق الامتياز

مسقط - الرؤية
قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، بضبط عدد 10 أشخاص آسيويين بتهمة التزوير والسرقة في نطاق مناطق الامتياز ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
الإثنين 20 يناير 2020 03:28 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، بضبط عدد 10 أشخاص آسيويين بتهمة التزوير والسرقة في نطاق مناطق الامتياز ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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