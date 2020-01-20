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ضبط 10 آسيويين بتهمة السرقة بمناطق الامتياز

الإثنين 20 يناير 2020 03:28 م بتوقيت مسقط

ضبط 10 آسيويين بتهمة السرقة بمناطق الامتياز

 

مسقط - الرؤية

قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، بضبط عدد 10 أشخاص آسيويين بتهمة التزوير والسرقة في نطاق مناطق الامتياز ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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