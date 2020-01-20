ضبط 10 آسيويين بتهمة السرقة بمناطق الامتياز

مسقط - الرؤية

قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، بضبط عدد 10 أشخاص آسيويين بتهمة التزوير والسرقة في نطاق مناطق الامتياز ويتم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.