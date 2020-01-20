توضيح من وزارة الصحة حول "الفيروس الغامض"

مسقط - الرؤية

نشرت وزارة الصحة على حسابها الرسمي على "تويتر"، البيان رقم (1) حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (nCov – 2019) بجمهورية الصين الشعبية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع الوضع الوبائي لفيروس "كورونا، بمدينة ووهان بالصين، حيث أعلن عن الإعلان عن تسجيل 198 حالة بشرية نتج عنها حالتي وفاة حتى تاريخ اليوم الاثنين 20 يناير 2020، كما تم تسجيل 4 حالات خارج حدود الصين، حالتين في تايلاند وحالة واحدة في اليابان وحالة واحدة في كوريا الجنوبية.

ونوهت الوزارة عبر بيانها الرسمي، أن فيروس "كورونا" يعد من الفيروسات المستجدة التي تعود لفصيلة التاجيات التي تسبب طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس).

ونوهت الوزارة على المواطنين والمقيمين بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والتواصل مع الوزارة في حالة أي استفسار على الرقم: 24441999







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