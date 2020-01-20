"خطأ حسابي" يحول "جلفار" من الخسارة إلى الربح

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أعلنتْ شركة جلفار، أمس، عن تصحيح في البيانات المالية الأولية التي أعلنتها يوم الخميس الماضي، وقالت الشركة -في بيانها: "إلحاقاً بإفصاحنا السابق، هنالك تغيير في الربح الموحد للسنة المالية 2019م، بسبب خطأ حسابي في بيان حصة الربح في الشركات الشقيقة".

وتم تصحيح ذلك الخطأ في الإفصاح بموجب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية -المنعقد بتاريخ الثامن من أبريل 2019م- على مقترح بيع استثمارات الشركة بالهند، فقد أبرمت الشركة اتفاقية بيع وشراء نهائية مع بي.إم.إيه العالمية في 27 يونيو 2019. وجرى تضمين ربح بيع الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة بالهند في النتائج المالية، وتمَّ بيان القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية والسابقة مع استبعاد الأداء المالي للشركات التابعة والشقيقة للاستثمارات في الهند.

وكانت الشركة قالت في إفصاحها، يوم الخميس الماضي، إنَّ حصة الخسارة -بالنسبة للشركة الموحدة- في الشركات الشقيقة قد بلغت 30 ألف ريال، وأن إجمالي الربح قبل احتساب الضريبة في الموحدة بلغ 1.247 مليون ريال، وكتبت في البيانات أن الخسارة بعد استقطاع الضريبة بلغت 59 ألف ريال، وفي التصحيح قالت الشركة إن الحصة الموحدة في الشركات الشقيقة كانت ربحا بقيمة 161 ألف ريال، وأن الربح قبل الضريبة بلغ 1.437 مليون ريال، والربح بعد استقطاع الضريبة بلغ 132 ألف ريال.