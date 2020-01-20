توقيع اتفاقية لإقامة أكبر مركز ألعاب وتزلج في السلطنة ضمن مشروع "بركاء مارينا"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

وقَّعت كلٌّ من: مجموعة السيابي الدولية وشركة فالكون للاستثمارات السياحية - من جهة، ومجموعة الرموز الوطنية - الشركة العالمية، اتفاقية لإقامة أكبر مركز ألعاب وتزلج في السلطنة، ضمن مشروع بركاء مارينا؛ لتكون معلما سياحيا ووجهة ترفيهية عائلية جديدة.

وقع الاتفاقية الشيخ سالم بن علي السيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة السيابي وشركة فالكون، وعلي بن صالح الساحب الرئيس التنفيذي لشركة الرموز الوطنية.

وفي مؤتمر صحفي على هامش التوقيع، أوضح الشيخ سالم السيابي أنَّ مساحة المنطقة المخصصة للألعاب في مشروع بركاء مارينا تتجاوز 4500 متر مربع، مقسمة إلى مبنيين، يضمَّان منطقة للألعاب الترفيهية وساحة للتزلج، إضافة إلى محلات خارجية مُطلَّة على المارينا لبيع مستلزمات الطفل والأسرة ومطاعم... وغيرها.

وأوضح سالم السيابي أنَّ المشروع يتضمن فرصًا متعددة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم، وعمل المشاريع المواكبة للغرض من المارينا، لافتا إلى اتفاقية مع صندوق الرفد وريادة وغيرها من المؤسسات المشرفة والداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتضمَّن إتاحة الأولوية في المحلات لأصحاب المشروعات المستفيدة من هذه الجهات، وإعطاءها مميزات خاصة في المحلات، مشيرا إلى أن المشروع يسهم في كثير من النواحي في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين، إضافة إلى أنه يعتبر لبنة في تطوير قطاع السياحة كأحد قطاعات التنويع الاقتصادي.

وأضاف أن المشروع يسير وفق جدوله الزمني ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومع نهاية العام وبداية العام المقبل، ينتظر أن تكون منطقة الألعاب قد اكتملت، وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ككل تتضمَّن مجمعًا للمطاعم وأسواقًا للأسماك والخضار واللحوم على أعلى مستوى، مواكبة لجميع الاشتراطات، وبما يضمن تجربة سياحية مميزة، كما تضمُّ المرحلة محلات وورشا للصناعات الحرفية، إضافة إلى مكان مخصص لاحتضان مشاريع رواد الأعمال، ومصلى للرجال وآخر للنساء، مؤكدا أن نحو 80% من الأعمال المدنية قد اكتملت بالفعل، إضافة إلى 70 من أعمال البنية الأساسية، وأن منطقة الألعاب كان من المخطط لها أن تكون ضمن المرحلة الثانية في المشروع، لكن مع توقيع الاتفاقية مع الرموز الوطنية فسيدخل جزء منها في افتتاح المرحلة الأولى.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 50 مليون ريال عماني، وتنفذه مجموعة السيابي وشركة فالكون، ويضم عددا من الأنشطة السياحية المتكاملة على مساحة تبلغ 115.2 ألف متر مربع، من إجمالي مساحة متاحة للتطوير في المنطقة تبلغ نحو 1.34 مليون متر مربع في اليابسة والبحر، ويتضمن المشروع 3 مراحل؛ ويشمل: إنشاء فندق خمس نجوم وعدد من شقق الفندقية والشاليهات، وممشى وساحة للمشاة بطول 1500 متر، مزودة بأجهزة رياضية متاحة للعامة والزائرين، وكذلك مجمع تجاري وسوق تقليدي وتراثي ومبانٍ تضم محلات ومطاعم ومقاهي، إضافة لدار عرض وصالة للتزحلق...وغيرها من الألعاب، وتُتيح الواجهة البحرية مرسى مجهزًا لاستقبال القوارب واليخوت، إضافة لمنطقة للألعاب المائية بمواصفات دولية.

ويضمُّ مشروع مارينا بركاء مكانا لممارسة هواية الصيد ومرسى للقوارب الخاصة بذلك، إضافة إلى سوق للسمك بأعلى المواصفات العالمية، كما سيتاح للصيادين من بركاء الاستفادة منه، إضافة لإنشاء عدد من المجمعات التجارية ذات التصميم المبتكر والمتنوع في الخدمات التسويقية والترفيهية للمجتمع والسياح، ويستوعب المشروع مع اكتمال مراحله المختلفة آلاف الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها، كما تتوافر فيه أعداد كافية من أماكن انتظار السيارات مع خصوصية تامة للفندق بعيدا عن أماكن الزوار.