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طريقة جديدة للتحكم في الروبوتات

الأحد 19 يناير 2020 08:38 م بتوقيت مسقط

طريقة جديدة للتحكم في الروبوتات

 

سان فرانسيسكو- العمانية

قام فريق من الباحثين اليابانيين بتطوير طريقة جديدة للتحكم في الروبوتات، تسمح بتقليد الحركات البشرية مثل تحريك المرضى ونقلهم من مكان لآخر.

وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في مجال التكنولوجيا بأنَّ فريق الدراسة طور تقنية جديدة للتحكم في حركة ذراع روبوتية متخصصة في العناية بالمرضى. وأوضح أنَّه: "بدلاً من الاحتكاك التقليدي الناجم عن الإمساك بالمرضى استعدادا لنقلهم، تعتمد الذراع الجديدة على الطاقة الكامنة التي تقلل من المعاناة التي يمكن أن يتعرض لها المرضى أثناء تحريكهم على فراش المرض".

ويقول الباحث تشانجان جيانج المُتخصص في مجال الهندسة الميكانيكية بجامعة ريتسوميكان اليابانية: "نقص أطقم التمريض في الآونة الأخيرة أصبح مشكلة اجتماعية خطيرة ناجمة عن تراجع أعداد المواليد وارتفاع مستوى أعمار السكان".

 

 

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