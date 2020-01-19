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جلالته يتلقى برقيتي تعزية من رئيسي تنزانيا وإثيوبيا

الأحد 19 يناير 2020 08:21 م بتوقيت مسقط

معالي-الوزير-المسؤول-عن-الشؤون-الخارجية-يستقبل-المبعوث-الخاص-لرئيس-وزراء-الاثيوبي-......-تصوير-العمانية-٢
معالي-الوزير-المسؤول-عن-الشوؤن-الخارجية-يستقبل-وزير-الخارجية-التنزاني.....-تصوير-العمانية-١
معالي-الوزير-المسؤول-عن-الشوؤن-الخارجية-يستقبل-وزير-الخارجية-التنزاني.....-تصوير-العمانية-٢

 

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس جون ماجوفولي رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيّب الله ثراه-.

وقد تسلّم برقية التعزية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لدى استقبال معاليه بمكتبه أمس معالي البروفيسور بالاماغامبا جون ايدان كابودي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية مبعوث فخامة الرئيس التنزاني. حضر المقابلة من الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وعدد من المسؤولين بالوزارة، كما حضرها من الجانب التنزاني أعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير التنزاني.

كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- برقيتي تعزية ومواساة من فخامة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومن دولة رئيس وزراء إثيوبيا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

تسلّم برقيتي التعزية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لدى استقبال معاليه بمكتبه أمس معالي محمود درير مستشار وزير الخارجية والمبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد علي.

حضر المقابلة من الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وعدد من المسؤولين بالوزارة، كما حضرها من الجانب الإثيوبي أعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير الإثيوبي.

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