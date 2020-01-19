"سوق مسقط" يواصل الأداء المتميز.. والمؤشر الرئيسي يرتفع إلى 4074 نقطة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تُوَاصِل سوق مسقط للأوراق المالية تحقيقَ أداء جيد في التداولات، وهو الأداء الذي بدأته قبل 4 جلسات؛ حيث واصل المؤشر العام الارتفاع، أمس، مدعومًا بالنتائج الجيدة للشركات المدرجة في القطاعات المختلفة، مع تفاعل إيجابي تجاه استقرار أسعار النفط فوق السعر المقدَّر في الموازنة العامة للدولة، إضافة للتأثير الجيد لسلاسة انتقال السلطة، وتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم؛ مما وفر مزيدًا من الثقة والتفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للسلطنة.

وارتفع مؤشر "مسقط 30" بمقدار 13 نقطة تُمثل نحو 0.32% أعلى من آخر إغلاق له ليصل إلى 4074 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 30 جلسة، وكان آخر أقرب مستوى له في إغلاق جلسة 2 ديسمبر من العام الماضي، وبلغ خلالها 4075 نقطة. وساند المؤشر ارتفاع في أسهم عمانتل وريسوت للأسمنت وأومنفست، إضافة إلى بنك صحار.

وتراجع الإقبال نسبيًّا من جانب الاستثمار الفردي مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغها خلال جلستي الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس في صورة تراجع نسبي في قيم التداولات التي بلغت 2.47 مليون ريال، وهو أعلى من متوسط قيم التداولات خلال السنة، لكنه أقل بنسبة 43.5% عمَّا كانت عليه في آخر جلسة تداولات، وهو 4.38 مليون ريال.

وكان التركيزُ الشرائيُّ على أسهم البنوك؛ مما رفع المؤشر المالي بنسبة 0.3% ووصل إلى 6489 نقطة، بينما تراجع مؤشر الخدمات إلى مستوى 1938، فاقدا نقطتين مثَّلتا 0.1%، وانخفض مؤشر الصناعة إلى 4393 نقطة بنسبة 0.36%.

واستحوذَ سهم بنك مسقط على 22.8% من قيم التداولات؛ حيث تداول ما قيمته 563 ألف ريال، ولم يتغيَّر سعر إغلاقه في نهاية الجلسة، وجاء ثانيا بنك صحار، وتم تداول ما قيمته 448 ألف ريال من أسهمه بما يمثل 18% من الإجمالي، وارتفع سعر إغلاقه إلى 114 بيسة، وجاء في المركز الثالث سهم عمان للاستثمارات والتمويل بما قيمته 9.6% من إجمالي التداولات.

وبصفقة واحدة، احتلَّ سهم المتحدة للتمويل قمة قائمة الأكثر ارتفاعا مُحققا زيادة بنسبة 8.9% ليغلق عند 86 بيسة، وبلغت نسبة ارتفاع سعر سهم عمانتل 2% وزاد سعره من 604 بيسات إلى 616 بيسة، ووصل عدد الصفقات التي جرت على السهم إلى 41 صفقة، وسهم عمانتل من الأسهم القليلة التي لم تعلن بعد نتائجها المالية؛ نظرا لارتباط الشركة بنتائج شركة زين.

أما الأكثر تراجعا، فكان سهم جلفار للهندسة والمقاولات فاقدا 5.5% تقريبا من آخر سعر إغلاق، وتراجع سعره إلى 70 بيسة فقط، تلاه سهم المدينة للاستثمار بتراجعه بيسة واحدة، لكنها شكلت نسبة 4% من سعره والذي أصبح 24 بيسة.