تغطية 90% من طريق الشرقية السريع بخدمات الاتصالات الصوتية الأساسية

مسقط - الرؤية

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات زيارة ميدانية برئاسة سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي، وبمشاركة ممثلي الشركة العمانية للأبراج والشركة العمانية للنطاق العريض والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) والشركة العمانية لاتصالات المتسقبل (فودافون عمان)، للوقوف على احتياجات طريق الشرقية السريع من خدمات الاتصالات؛ استكمالا لجهود الهيئة في تنفيذ الخطة الخاصة بتوفير تغطية لشبكة الاتصالات (خدمة الصوت الأساسية والإنترنت المتنقل) لهذا المشروع الحيوي وتوفير التغطية داخل الأنفاق والعمل على إيجاد حلول لتحديات التضاريس الجغرافية والتي من الممكن أن تؤثر على جودة الخدمة، نظرًا لما يشكله هذا الطريق من أهمية في الحركة الاقتصادية والسياحية للسلطنة.

واستكمالا لتنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه خلال الزيارة، عقدت الهيئة اجتماعا مع شركاء العمل برئاسة المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي نائب الرئيس الأول لقطاع الطيف الترددي لبحث الحلول المستعجلة لتوفير الخدمة وتحديد أدوار كل جهة والإسراع في تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه من حلول عاجلة قبل افتتاح الحركة المرورية في الطريق، شاكرا كافة شركاء القطاع من مقدمي خدمات الاتصالات ووزارة النقل والشركة المنفذة للمشروع على حرصهم لتنفيذ خطط التغطية.

وبنهاية يناير الجاري، سيكون طريق الشرقية السريع قد تمت تغطيته بخدمات الاتصالات المتنقلة الأساسية (الصوتية) في معظم أجزائه بنسبة تصل إلى أكثر من 90% من مسار الطريق. كما ستوفر شركات الاتصالات حلولا مستعجلة لتغطية الأنفاق من خلال محطات اتصالات خارجية من جانبي كل نفق لضمان توفر الخدمة عند افتتاح الحركة المرورية على الطريق.

وتعمل الهيئة حاليا مع شركاء القطاع على تعزيز التغطية الحالية المتوفرة في طريق الشرقية السريع من خلال بناء 20 محطة اتصالات متنقلة إضافية لتوفير خدمات الصوت والإنترنت عالي السرعة، كما يجري العمل على تنفيذ حلول عالمية خاصة لتغطية الأنفاق كنوعية الأنظمة والتي صممت لتناسب طبيعة الأنفاق وتستوعب أكثر من مزود للخدمة.