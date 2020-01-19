السلطنة تستضيف اجتماع دول "المجموعة 16" المطلة على المحيط الهندي

مسقط - الرؤية

انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية والعشرين لاجتماع الدول الساحلية المطلة على المحيط الهندي والمعروفة بــ "المجموعة 16" بفندق نوفيتيل مسقط؛ وتنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة من 19 إلى 21 من شهر يناير الجاري؛ ضمن الإطار التنسيقي الذي يسبق انعقاد اجتماع هيئة مصايد التونة للمُحيط الهندي؛ المقرر عقده في يونيو المقبل في إندونيسيا.

وسيناقش الاجتماع على مدى 3 أيام عددا من المحاور ذات العلاقة بمصائد أسماك التونة في المحيط الهندي؛ كخُطط تطوير مصائد أسماك التونة وطرق التعامل بفاعلية مع قضايا الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المرخص والعمل على استدامة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي مع الأخذ في الاعتبار الصيد الجانبي أو الصيد العرضي؛ إضافة إلى دراسة ومناقشة سبل تطبيق نظام رصد السفن وإنشاء برنامج للشحن بواسطة سفن الصيد الكبيرة. كما يُناقش الاجتماع تقرير اللجنة الدائمة عن الشؤون الإدارية والمالية وتقرير استعراض تطور الأداء للهيئة والمقترحات والأفكار المُقدمة من الدول الأعضاء إلى جانب تحديد تاريخ ومكان انعقاد الاجتماعات القادمة.

وقد تأسست مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي بقرار من مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما في 25 نوفمبر 1993، وانضمت إليها السلطنة في العام 2000. وتضم في عضويتها الصين وأستراليا وبيليز ونيوجينا وبانواتو وجزر القمر وسيشل ومدغشقر وموريشيوس وسريلانكا والهند وباكستان وتايلاند والفلبين واليابان وجمهورية كوريا وماليزيا والسودان وكينيا وتنزانيا وأريتريا والمملكة المتحدة وفرنسا والمجموعة الأوروبية؛ كما تحظى 4 دول بصفة الدول المتعاونة مع الهيئة وهي إندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا والأوروجواي؛ ويشمل مجال اختصاص الهيئة المحيط الهندي ويقع مقر الهيئة في جمهورية سيشل.

وتهدف هيئة مصائد أسماك التونة إلى تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في إدارة مصائد سمك التونة والأنواع المشابهة له بما يكفل الاستغلال الأمثل واستدامة المخزون السمكي وذلك عن طريق التقييم والمراجعة لمخزونات أسماك التونة وأشباهها وجمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية والإحصاءات المتعلقة بكميات وجهد الصيد والبيانات الأخرى ذات الصلة بين الدول الأعضاء، وكذلك تشجيع أنشطة البحوث في مجال مخزونات مصائد أسماك التونة وأشباهها ونقل التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من تلك المخزونات بالدول الأعضاء وتقديم التوصيات المتعلقة باتخاذ التدابير التي تكفل صيانة مخزونات أسماك التونة بهدف تنظيم الاستفادة القصوى منها مع المحافظة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمصائد المعتمدة على تلك المخزونات ودراستها بشكل مستمر لتحقيق مصالح الدول الأعضاء بالهيئة.