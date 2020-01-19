202.2 مليون ريال إيرادات فنادق السلطنة بنهاية نوفمبر

مسقط – الرؤية

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية نوفمبر 2019م بنسبة 7.3% لتصل إلى 202 مليون و153 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 188 مليونا و442 ألف ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2018م، فيما بلغت نسبة الإشغال 53.9% بنهاية نوفمبر 2019م.

وكشفت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية نوفمبر 2019م بلغ مليونا و590 ألفا و387 نزيلا بارتفاع نسبته 17,9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018م التي بلغ عدد النزلاء خلالها مليونا و349 ألفا و365 نزيلا.

وأشارت الإحصائيات إلى أنَّ النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء بنهاية نوفمبر 2019م ليبلغ عددهم 523 ألفاً و783 نزيلا تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 490 ألفا و986 نزيلا ثم النزلاء الآسيويين الذين بلغ عددهم 198 ألفا و388 نزيلا والخليجيين الذين بلغ عددهم 181 ألفا و950 نزيلا والعرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية الذين بلغ عددهم 66 ألفا و970 نزيلا ومن الأمريكتين 62 ألفا و758 نزيلا إضافة إلى 15 ألفا و149 نزيلا من أوقيانوسيا و10 آلاف و814 نزيلا من أفريقيا و39 ألفا و589 نزيلا من الجنسيات الأخرى.