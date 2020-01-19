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التدريب على أساليب وأدوات التحليل المالي في "الزراعة"

الأحد 19 يناير 2020 06:59 م بتوقيت مسقط

التدريب على أساليب وأدوات التحليل المالي في "الزراعة"

 

مسقط – الرؤية

افتتحت أمس دورة للتدريب على أساليب وأدوات التحليل المالي، نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية حتى الخميس المُقبل؛ في قاعة النخيل بمبنى ديوان عام الوزارة.

ويُشارك في الدورة 35 من المحاسبين الماليين والمراجعين الداخليين في الوحدات الحكومية والمحللين الماليين والعاملين في الرقابة المالية والتخطيط المالي من مُختلف المديريات والإدارات في القطاعين الزراعي والسمكي بالوزارة.

وتهدف الدورة إلى وضع الأسس العلمية للمحاسبين والمراجعين في القطاع الحكومي للتعرف على النظم المالية وأهميتها في الرقابة واتخاذ القرارات، وإكساب المشاركين مهارات إعداد وتحليل التقارير المالية في القطاع الحكومي، وتزويد المشاركين بمجموعة من المعارف حول التحليل المالي للميزانيات الحكومية وإعداد تقارير الموازنة.

وتناولت الدورة في اليوم الأول محور النظام المحاسبي في القطاع الحكومي واتجاهات التطوير، حيث يناقش خصائص النظام المحاسبي الحكومي، والاختلافات بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة الخاصة. وتعريف المشاركين بعناصر النظام المحاسبي الحكومي وهي (المجموعة المستندية، والمجموعة الدفترية والكشوف والتقارير الدورية والختامية وهيكل الحسابات والحساب الختامي والموازنة العامة للدولة، وإعداد المستندات الأساسية اللازمة (الصرف والقيد والتوريد)، والتعريف بمفاهيم (الإيرادات، والمصروفات، والأصول، والالتزامات، والفائض، والعجز)، والاختلافات بين الموازنة والميزانية، والفرق بين الموازنة والحساب الختامي، وعلاقة الموازنة بالنظام المحاسبي الحكومي، وأسس القياس في المحاسبة (الأساس النقدي وأساس الاستحقاق)، وحالة عملية للتفرقة بينهما، وذلك إلى جانب مناقشة اتجاهات تطوير النظام المحاسبي الحكومي على ضوء دراسة البنك الدولي حيث تمَّ تطبيق أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي، وتطبيق موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود، واستخدام نظام لإدارة الأصول الثابتة ذات المنافع العامة، ووضع نظام للتقارير والقوائم المالية المساندة لاتخاذ القرارات، واستخدام نظم لمحاسبة التكاليف، واستخدام نظم محاسبية حديثة لرقابة وتقييم المخزون، ووضع مُؤشرات لقياس وتقييم الأداء الحالي والمُتوقع.

كما ستتناول الدورة عددا من المحاور؛ منها التحليل المالي للتقارير المالية في القطاع الحكومي، وتحليل ورقابة البرامج الحكومية في ظل الأساليب الحديثة لإعداد الموازنات، والمداخل المختلفة لزيادة فعالية تقارير الموازنة.

 

 

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