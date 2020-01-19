"أوكيو" تنظم ندوة للتوعية بسلامة مرافق وخطوط الغاز الطبيعي في صور

صور – الرؤية

نظمت شركة "أوكيو" ندوة حول سلامة مرافق وخطوط الغاز الطبيعي في ولاية صور بمحافظة الشرقية، تحت رعاية سعادة سالم بن عبدالله المدحاني، والي الكامل والوافي، وبحضور عدد من ممثلي ولايات المحافظة ومديري المؤسسات الحكومية وممثلي مختلف الجهات ذات الصلة.

وتمَّ تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالأهمية الاقتصادية لمرافق وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وأبرز التحديات التي تواجهها وكيفية حمايتها. وبناءً على المرسوم السلطاني رقم 8/2011م تمَّ تحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز بعرض 25 مترا على جانبي خط الأنابيب وتستخدم من أجل توفير حاجز وقائي لخطوط الأنابيب والمعدات المرتبطة به وذلك لمواجهة أي ضرر خارجي، إذ تتيح الدخول لطواقم ومعدات صيانة خط الأنابيب، وتمكين العامة من التعرف على مسار خطوط الأنابيب للحد من تعرضهم للمخاطر المحتملة المرتبطة بالأنابيب ذات الضغط العالي.

وتسهم الندوة في توعية المجتمع لمنع هذه التجاوزات وحماية المواطنين وأنابيب الغاز من المخاطر من خلال معرفة مواقع مرور أنابيب الغاز والابتعاد عنها، وعدم إقامة أية حفريات أو أعمال إنشائية دون تصريح، ومعرفة أرقام الطوارئ الخاصة بـأوكيو، والإبلاغ عن أية أعمال أو حفريات غير مصرحة داخل الإحرامات، وعدم إقامة الرحلات والشوي في إحرامات خطوط الغاز.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية للغاز الطبيعي في دعم تنمية الصناعات، وتلبية احتياجات السلطنة من الطاقة من خلال توفير الوقود الذي يساهم في تشغيل محطات الكهرباء والمصانع، والمساهمة في تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي وإيجاد فرص عمل للكوادر العمانية.

ويشار إلى انطلاق المسيرة الاستراتيجية للشركة نحو التكامل بهدف تشكيل الكيان الأكبر في قطاع الطاقة بالسلطنة، وتماشياً مع استراتيجية عُمان ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى إيجاد اقتصاد يتسم بالتنويع والاستدامة، وستعمل الشركة على تعزيز مكانتها ضمن أبرز رواد قطاع الطاقة في العالم من خلال الاستفادة القصوى من كافة مواردها النفطية والطبيعية ضمن سلسلة القيمة، فضلاً عن إيجاد بيئة عمل تعتمد في المقام الأول على احتضان وتطوير كوادرها البشرية.

وتمَّ إطلاق برنامج "نخلة" في شهر ديسمبر من عام 2018م، بهدف قيادة مسيرة تكامل قطاع الطاقة من خلال دمج تسع شركات أساسية وهي شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، وشركة النفط العُمانية، وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة الغاز العُمانية، ومصفاة الدقم، وشركة صلالة للميثانول، والشركة العُمانية العالمية للمتاجرة، وشركة أوكسيا، فضلاً عن مشروع صلالة للغاز البترولي المسال. وتركز الشركة في الوقت الراهن على تعزيز مساهمات القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي في قطاع النفط والغاز لزيادة الأرباح المساهمين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالسلطنة.