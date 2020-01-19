الأحد, 19 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"أوكيو" تنظم ندوة للتوعية بسلامة مرافق وخطوط الغاز الطبيعي في صور

الأحد 19 يناير 2020 06:54 م بتوقيت مسقط

Sur Seminar-1
Sur Seminar-2
Sur Seminar-3

صور – الرؤية

 

نظمت شركة "أوكيو" ندوة حول سلامة مرافق وخطوط الغاز الطبيعي في ولاية صور بمحافظة الشرقية، تحت رعاية سعادة سالم بن عبدالله المدحاني، والي الكامل والوافي، وبحضور عدد من ممثلي ولايات المحافظة ومديري المؤسسات الحكومية وممثلي مختلف الجهات ذات الصلة.

وتمَّ تسليط الضوء على الجوانب المتعلقة بالأهمية الاقتصادية لمرافق وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وأبرز التحديات التي تواجهها وكيفية حمايتها. وبناءً على المرسوم السلطاني رقم 8/2011م تمَّ تحديد منطقة إحرامات خطوط أنابيب النفط والغاز بعرض 25 مترا على جانبي خط الأنابيب وتستخدم من أجل توفير حاجز وقائي لخطوط الأنابيب والمعدات المرتبطة به وذلك لمواجهة أي ضرر خارجي، إذ تتيح الدخول لطواقم ومعدات صيانة خط الأنابيب، وتمكين العامة من التعرف على مسار خطوط الأنابيب للحد من تعرضهم للمخاطر المحتملة المرتبطة بالأنابيب ذات الضغط العالي.

وتسهم الندوة في توعية المجتمع لمنع هذه التجاوزات وحماية المواطنين وأنابيب الغاز من المخاطر من خلال معرفة مواقع مرور أنابيب الغاز والابتعاد عنها، وعدم إقامة أية حفريات أو أعمال إنشائية دون تصريح، ومعرفة أرقام الطوارئ الخاصة بـأوكيو، والإبلاغ عن أية أعمال أو حفريات غير مصرحة داخل الإحرامات، وعدم إقامة الرحلات والشوي في إحرامات خطوط الغاز.

وتتمثل الأهمية الاقتصادية للغاز الطبيعي في دعم تنمية الصناعات، وتلبية احتياجات السلطنة من الطاقة من خلال توفير الوقود الذي يساهم في تشغيل محطات الكهرباء والمصانع، والمساهمة في تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي وإيجاد فرص عمل للكوادر العمانية.

ويشار إلى انطلاق المسيرة الاستراتيجية للشركة نحو التكامل بهدف تشكيل الكيان الأكبر في قطاع الطاقة بالسلطنة، وتماشياً مع استراتيجية عُمان ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى إيجاد اقتصاد يتسم بالتنويع والاستدامة، وستعمل الشركة على تعزيز مكانتها ضمن أبرز رواد قطاع الطاقة في العالم من خلال الاستفادة القصوى من كافة مواردها النفطية والطبيعية ضمن سلسلة القيمة، فضلاً عن إيجاد بيئة عمل تعتمد في المقام الأول على احتضان وتطوير كوادرها البشرية.

وتمَّ إطلاق برنامج "نخلة" في شهر ديسمبر من عام 2018م، بهدف قيادة مسيرة تكامل قطاع الطاقة من خلال دمج تسع شركات أساسية وهي شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك"، وشركة النفط العُمانية، وشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة الغاز العُمانية، ومصفاة الدقم، وشركة صلالة للميثانول، والشركة العُمانية العالمية للمتاجرة، وشركة أوكسيا، فضلاً عن مشروع صلالة للغاز البترولي المسال. وتركز الشركة في الوقت الراهن على تعزيز مساهمات القطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي في قطاع النفط والغاز لزيادة الأرباح المساهمين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بالسلطنة.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 ديسمبر 2019

"أوكيو" تنظم ندوة للتوعية بسلامة خطوط الغاز في صور

المزيد

17 ديسمبر 2016

اتفاقية تمويل بين "النقل والاتصالات" و"الغاز الطبيعي المسال" لتطوير قرى صور

المزيد

12 ديسمبر 2017

"بريجستون" تنفذ حملة للتوعية بسلامة الإطارات في نزوى

المزيد

12 أبريل 2017

بلدية المضيبي تطلق قافلة الجِمال للتوعية بسلامة الغذاء

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

جوائز السلطان قابوس.. قوة دفع للطاقات الإبداعية لاستمرار التنمية المستدامة

المحليات - أخبار

202.2 مليون ريال إيرادات فنادق السلطنة بنهاية نوفمبر

الاقتصاد - محلي

اختيار خالصة السيابية ضمن أفضل ثلاثة منجزين في "الرعاية التنفسية عالمياً"

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية".. الكرواتي برانكو مدربا للمنتخب الوطني

رياضة - محلي

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعيين سفيرة أمريكية جديدة في السلطنة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة