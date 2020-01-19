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لتكريمها على المنجزات التي قدمتها في هذا المجال

اختيار خالصة السيابية ضمن أفضل ثلاثة منجزين في "الرعاية التنفسية عالمياً"

الأحد 19 يناير 2020 06:27 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

اختارت الجمعية الأمريكية للرعاية التنفسية خالصة بنت محمد السيابية -رئيسة قسم الرعاية التنفسية بالمديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية بوزارة الصحة في سلطنة عُمان- كأحد أفضل المنجزين في مجال الرعاية التنفسية، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي للإنجازات الذي أقيم في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد خالصة السيابية أول عمانية تتخصص في مجال الرعاية التنفسية، وهي من المؤسسين لقسم الرعاية التنفسية بوزارة الصحة، وانضمت في وقت سابق إلى برنامج الزمالة في الولايات المتحدة الأمريكية وقامت من خلاله بالعمل في عدد من المستشفيات الأمريكية الكبرى حيث اطلعت على مستجدات الرعاية التنفسية والبحوث العلمية وأحدث الأجهزة والأدوات المستخدمة.

وزارت السيابية عددًا من الكليات المتخصصة في الرعاية التنفسية وأقسام المحاكاة الطبية، وقدمت العديد من المحاضرات العلمية واستعرضت تجربة السلطنة في مجال الرعاية التنفسية وأهم إنجازات قسم الرعاية التنفسية بوزارة الصحة والمؤتمرات العلمية وحلقات العمل التي نظمها القسم خلال السنوات الماضية.

ودأبت الجمعية الأمريكية على اختيار ثلاثة شخصيات سنوياً من مختلف دول العالم لها بصمة قوية في تطوير ونشر برامج الرعاية التنفسية، ليتم تكريمها في المؤتمر العالمي للمنجزين بالولايات المتحدة الأمريكية.

 ويشارك في هذا المؤتمر أبرز الخبراء في مجال الرعاية التنفسية ويتم خلاله استعراض أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال مثل البحوث العلمية وأجهزة العناية المركزة وقياس وظائف الرئة واضطرابات النوم وأجهزة التنفس المنزلية، علماً بأنَّ سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان شاركتا في هذا المؤتمر.

وحول هذا الإنجاز قالت خالصة بنت محمد السيابية رئيسة قسم الرعاية التنفسية بوزارة الصحة : "أشعر بعظيم الفخر والاعتزاز بأن تم اختياري ضمن أكفأ الشخصيات في مجال تطوير خدمات الرعاية التنفسية حول العالم لعام 2019م وذلك نظير الإنجازات التي حققها قسم الرعاية التنفسية بوزارة الصحة التي تتمثل في نشر خدمات الرعاية التنفسية في السلطنة والحلقات التدريبية والعلمية والمشاركات الدولية التي ينظمها القسم".

 

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