الأحد, 19 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

انطلاق فعاليات ملتقى الأسرة الرابع بولاية العامرات

الأحد 19 يناير 2020 06:25 م بتوقيت مسقط

انطلاق فعاليات ملتقى الأسرة الرابع بولاية العامرات

 

العامرات – عيسى بن عبد الله القصابي

 

انطلقت صباح أمس فعاليات ملتقى الأسرة الرابع الذي تنظمه دائرة الإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بقاعة المناسبات في مكتب والي العامرات، ويستمر حتى يوم الأربعاء.

ويشمل برنامج الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات، بدأت صباح أمس بمحاضرة "أنا مشروعي في الحياة" قدمها عادل الجامعي، بعدها قدمت فخرية الحسنية محاضرة حول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت نفسيا واجتماعيا.

وتنظم اليوم الإثنين محاضرتان حيث تقدم أمل الهاشمية محاضرة حول إدارة ميزانية الأسرة فيما يقدم أحمد الشيباني محاضرة "دستور الأسرة" ويشهد يوم الثلاثاء محاضرة يقدمها عماد الرواحي، حو أبرز النصائح الحياتية، ويقدم عبدالناصر الصايغ محاضرة بعنوان تحليل الشخصيات ومهارات التعامل الأسري فيما تقدم نقاء اللواتية محاضرة بعنوان "أصبحت أماً هادئة"، وذلك يوم الأربعاء القادم.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 ديسمبر 2015

ملتقى الأسرة الساحلية الثاني بولاية الجازر يبرز دور المرأة الريفية في التنمية الشاملة

المزيد

22 يونيو 2019

بدء فعاليات المركز الرياضي بولاية العامرات.. غدًا

المزيد

24 أغسطس 2015

"التنمية الاجتماعية" تفتتح فعاليات الأسبوع الاجتماعي بولاية العامرات

المزيد

20 يناير 2016

انطلاق فعاليات ملتقى وقادة الثقافي بولاية عبري.. السبت المُقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اختيار خالصة السيابية ضمن أفضل ثلاثة منجزين في "الرعاية التنفسية عالمياً"

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية".. الكرواتي برانكو مدربا للمنتخب الوطني

رياضة - محلي

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

تعيين سفيرة أمريكية جديدة في السلطنة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مجمع صناعي جديد بالتعاون بين رجال الأعمال العمانيين والأوكرانيين.. الشهر المقبل

الاقتصاد - محلي

السياسة الخارجية العُمانية.. ثوابت ومرتكزات أرسى دعائمها السلطان قابوس لإحلال السلام والوئام

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة