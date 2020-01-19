انطلاق فعاليات ملتقى الأسرة الرابع بولاية العامرات

العامرات – عيسى بن عبد الله القصابي

انطلقت صباح أمس فعاليات ملتقى الأسرة الرابع الذي تنظمه دائرة الإرشاد النسوي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بقاعة المناسبات في مكتب والي العامرات، ويستمر حتى يوم الأربعاء.

ويشمل برنامج الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات، بدأت صباح أمس بمحاضرة "أنا مشروعي في الحياة" قدمها عادل الجامعي، بعدها قدمت فخرية الحسنية محاضرة حول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت نفسيا واجتماعيا.

وتنظم اليوم الإثنين محاضرتان حيث تقدم أمل الهاشمية محاضرة حول إدارة ميزانية الأسرة فيما يقدم أحمد الشيباني محاضرة "دستور الأسرة" ويشهد يوم الثلاثاء محاضرة يقدمها عماد الرواحي، حو أبرز النصائح الحياتية، ويقدم عبدالناصر الصايغ محاضرة بعنوان تحليل الشخصيات ومهارات التعامل الأسري فيما تقدم نقاء اللواتية محاضرة بعنوان "أصبحت أماً هادئة"، وذلك يوم الأربعاء القادم.