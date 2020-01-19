عبدالله بن هاشل بن راشد المسكري

نبأ عظيم بالاسى وافانا خبر أليم هز شعب عمانا

قابوسنا النبراس قد لبى الندا حيث اليقين أتى بوعد كانا

شد الرحيل الى جوار إلهه قابوس ودع نوره دنيانا

فتقاطرت كل الجموع ببوشر من كل صوب تندب السلطانا

ضجت بهم طرقاتها ودروبها نحو المصلى سيرهم قد كانا

مترقبين جنازة في صدمة ودموع حزن أذرفت سكبانا

صوت الدعاء من الحناجر عاليا من كل ناحية بارض عمانا

أن يرحم المولى زعيم بلادنا من قد بنى الاوطان والإنسانا

ويفوز بالغفران من رب السماء قابوس رمز الخير في دنيانا

من بيت بركة حيث فاضت روحه انطلقت مواكب تحمل الجثمانا

الروح طاهرة بوجه باسم والبشر في سمة المحيا بانا

وبموكب تمشي الهوينا حوله عربات جند تبهر الانسانا

حملت جنازة بدرنا وعزيزنا رمز الفخار وحب أهل عمانا

في جامع يزهو باسم مليكنا ذا الجود ديدن حاله الاحسانا

حط الرحال بهيبة وشهامة تكسو وجوه حاملي الجثمانا

ووقارهم يبدو جليا واضحا فهموا حماة الأرض والانسانا

صلى عليه ابا الخليل جليلنا ووراؤه جمع غفير كانا

تبكيك مسقط يازعيم ديارنا وصحار والرستاق يامولانا

نزوى وعبري بل صلالة مجدنا ثم البريمي حيث عز عمانا

ومسندم رووس الجبال كئيبة على فراق مليكها السلطانا

صور وأبراء حزنهن مضاعف بل كل شبر في ربوع عمانا

هيماء قلب عمان بالحزن اكتست من صدمة هزت بها الأركانا

ومخيمات في ربوع بلادنا تشتاق صوت حديثك أن كانا

في كل ركن من ربوع بلادنا بالنصح يصدح صادقا آتانا

بالعاديات العز خيلك ترتجي إطلالة ممن رعا الفرسانا

وببهجة الأنظار طيفك وارف حصن الشموخ أخاله حزنانا

يافخر دار مزون وعدك صادق انجزت حيث رفعت إسم عمانا

وبنيت أوطانا وإنسانا وهل الا اللبيب ينشأ الاوطانا

خمسون عاما نهضة وثابة عمت وسادت في ربوع عمانا

قد انجزت بعزيمة وقادة وبخطة لا تألو لا تتوانا

اسست من عدم معالم دولة تحذوا بها الأقطار في دنيانا

أضحت عمان المجد تزهو بالجنا وتفاخر البلدان والاوطانا

قد كنت منذ اللحظ نبراس الندى وحكيم قوم أن خلت دنيانا

ممن يروم تسامحا وتصالحا يطفي الحرائق في فضاء سمانا

سمة التسامح والتصالح نلتها وترسخت نهجا قويما بانا

أنشات في كل البقاع معالما ومراكزا وجوامعا بعمانا

فقدتك امصار واقطار بما قد قدمت يمناك يامولانا

فقدتك غزة أن مآثرك العلى أضحت عطاء يانعا مزدانا

أفنيت عمرك في سبيل عماننا نجم مضيء في فضاء سمانا

المهرة الشهباء تحكي قصة حسن الجوار له بريق بانا

وجبال صنعاء اكدت صدق الوفا حبا له السلطان والانسا نا

ميزاب يفخر كله بخصاله أهل القرارة شاركونا عزانا

وبجربة الأصحاب يعلوا شانهم فخرا بمكتبة لهم عنوانا

تلك الكراسي للبحوث تعددت باسم الفقيد الفذ فخر عمانا

رجل السلام بحنكة وقادة لولاك ما رأت الديار أمانا

يارب يا الله أنت المرتجى جازي الفقيد بفعله إحسانا

أرزقه عفوا شاملا يا ربنا ألهم عمان الصبر والسلوانا

ادخله يارحمن جنات بها كل النعيم لمن بنى الاوطانا

واجعل مآثره الجليلة أسوة للمخلصين من رجال عمانا

يا ربنا فاشهد بانا نقتدي بمن اقتدى بمحمد مولانا

ثم الصلاة على النبي المصطفى خير الأنام وخيرهم إحسانا