العظماء لا يرحلون

سالم بن سعيد بن حمد البراشدي

قصيدة رثاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

كسوف الشمس يتبعه الضياء ويجزله من الفضل العطاء

وما قول الرثاء لذي عظيم فمثلك لا يجازيه الرثاء

لقد أتعبت بعدك من سيأتوا فمن للأرض إن بكت السماء

وللعظماء في الآفاق شأن يخلده على الزمن البقاء

فإن رحلوا بسارجة الليالي فشمسهم يجددها الصفاء

ورحلة سيدي قابوس عنا عزاء لا يجاريه عزاء

يغيبه الزمان بلحظ عين ويبقى في القلوب له رجاء

رحلت وما رحلت عن الحنايا ولا يجدي لفقدكم البكاء

ترجل فارس عن ظهر خيل فما عثرت بمشيتك الخطاء

سيكتب اسمك التاريخ نقشا ويحفره على الماس النقاء

أتيت عمان قفرا ليس فيها سوى الشحناء يردفها العناء

فأخرجت اللآلي من محار فزان مع السطوع بك السخاء

فصارت معلما وشعاع فخر ومن قابوس ينبلج الضياء

وأرسيت الحضارة كل شبر فينطق بإسمك السامي البهاء

ستبقى في القلوب على دوام فذكرك في الوجود له سناء

لسان الطفل قابوس المفدى وكهل بالخشوع له الدعاء

ومن عمق القلوب أنين حزن ولكن رحمة البارئ دواء

تعيش عمان في ألم ووجد يبادلها من الهم الحداء

ونحن بحكمة الرحمن شعب صبور لا يؤخره البلاء

تقلد هيثم عرش المعالي سليل المجد منبعه الوفاء

ومن قابوس قلده فحتما جدير بالقيادة لا مراء

سألت لكم من المولى نعيما وعند الله ما خاب الرجاء

وفردوس الجنان لكم مقاما ولا يفنى لساكنها البقاء

ويحفظ هيثما وعمان دوما تظللها من اللطف السماء