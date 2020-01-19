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كما نشرت "الرؤية".. برانكو مدربا للأحمر العماني

الأحد 19 يناير 2020 04:54 م بتوقيت مسقط

كما نشرت "الرؤية".. برانكو مدربا للأحمر العماني

الرؤية - وليد الخفيف

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم تعيين الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش، مدربا للمنتخب الوطني الأول مع جهاز فني معاون أجنبي، دون أن يكشف الاتحاد عن مدة العقد أو قيمته.

وكانت "الرؤية" قد أنفردت عبر موقعها الإلكتروني يوم السبت الماضي، عن توصل اتحاد الكرة لاتفاق مبدئي مع المدرب الذي سيخلف الهولندي أروين كومان الذي احتفظ بمنصبه لعام واحد، وجاءت إقالته في أعقاب الخروج من الدور الأول لخليجي 24.

ويحظى برانكو بسيرة ذاتية جيدة تمهد الطريق أمامه لتحقيق طموحات وتطلعات جماهير الأحمر العماني..

السيرة الذاتية

  • ولد في 28 فبراير عام 1945 في يوغسلافيا.
  • لعب في نادي فيرتكس الكرواتي من عام 1979م إلى عام 1990م.
  • حصل على ماجستير العلوم الرياضية من جامعة كينسلوجي بزغرب.
  • مساعد مدرب لكرواتيا في الفترة من 1994 وحتى 1998.
  • المساعد الأول للمدرب الحاصل على المركز الثالث بمونديال فرنسا 1998م
  •  مدرب المنتخب الإيراني 2002 – 2006م..

-       التأهل لكأس العالم 2006 بألمانيا

-       المركز الثالث بكأس آسيا 2004م

-       المركز الأول ببطولة غرب آسيا 2004م

-       الميدالية الذهبية لبطولة الألعاب الآسيوية 2002

مدربا لدينامو زغرب 2006 – 2008م

-       بطولة الدوري الكرواتي لموسم 2006 – 2008

-       بطولة كأس كرواتيا لموسم 2006 – 2007

 

أفضل مدرب 5 مرات

-       بكرواتيا 2006 – 2007 مع دينامو زغرب

-       بالصين 2009 -2010 مع نادي شاوندوغ

-       بالسعودية 2011 -2012 مع نادي الإتفاق

-       بإيران 2016 – 2017 مع نادي بيبوليس

و 2017 -2018

 

مدربا للإتفاق السعودي

-       وصيفا لكأس الملك 2011 – 2012

 

مدربا لبيربوليس الإيراني

-       الدوري الإيراني لموسمي 2016 – 2017 و 2017 – 2018

-       كأس السوبر الإيراني لموسمي 2016 -2017 و 2017 – 2018

-       وصافة دوري أبطال آسيا 2017

-       المركز الثالث بدوري أبطال آسيا 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

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