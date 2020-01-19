توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

مسقط - الرؤية

قال خبراء أرصاد إن الصورة الجوية توضح تزايد المؤشرات بتعرض أجواء منطق الخليج العربي، والسلطنة لمنخفض جوي متعمق بارد مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد أجواء السلطنة انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة خاصة على المحافظات الشمالية، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، وتكون الصقيح وسقوط البرد على المناطق المرتفعة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن المنخفض الجوي المتوقع سوف يتمركز على العراق مصحوب بمنخفض سطحي، ثم يبدأ تأثيره ليشمل السعودية والكويت والإمارات وشمال السلطنة.