الأحد, 19 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

الأحد 19 يناير 2020 01:11 م بتوقيت مسقط

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

 

مسقط - الرؤية

قال خبراء أرصاد إن الصورة الجوية توضح تزايد المؤشرات بتعرض أجواء منطق الخليج العربي، والسلطنة لمنخفض جوي متعمق بارد مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد أجواء السلطنة انخفاض كبير في درجات الحرارة، مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة خاصة على المحافظات الشمالية، مع نشاط للرياح الشمالية الغربية، وتكون الصقيح وسقوط البرد على المناطق المرتفعة.

وأضاف خبراء الأرصاد أن المنخفض الجوي المتوقع سوف يتمركز على العراق مصحوب بمنخفض سطحي، ثم يبدأ تأثيره ليشمل السعودية والكويت والإمارات وشمال السلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 يناير 2019

توقعات بهطول أمطار وموجة برد في طقس السلطنة

المزيد

13 فبراير 2016

توقعات بتأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي.. الثلاثاء

المزيد

28 مارس 2016

توقعات بتأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي خلال أيام

المزيد

31 ديسمبر 2015

توقعات بتأثر أجواء السلطنة بمنخفض جوي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

مجمع صناعي جديد بالتعاون بين رجال الأعمال العمانيين والأوكرانيين.. الشهر المقبل

الاقتصاد - محلي

السياسة الخارجية العُمانية.. ثوابت ومرتكزات أرسى دعائمها السلطان قابوس لإحلال السلام والوئام

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

استمرار الموجة الباردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف اجتماعا بين كندا وإيران حول "الطائرة المنكوبة"

دولي - أخبار

صحف عالمية: جلالة السلطان سيدفع بإصلاحات اقتصادية تدعم زيادة النمو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة