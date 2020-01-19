الأحد, 19 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

بالصور.. اندلاع حريق بمحلات تجارية في بركاء

الأحد 19 يناير 2020 12:54 م بتوقيت مسقط

EOob_jkWoAAZK1y
EOob9oYW4AATwsv
EOocAKbXsAUD19B
EOocBANXsAERrtT

 

بركاء - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة، تعاملت مع بلاغ حريق محلات تجارية في منطقة السلاحة بولاية بركاء دون تسجيل إصابات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 مارس 2018

بالصور.. اندلاع حريق في مصنع بالرسيل الصناعية

المزيد

19 مارس 2019

اندلاع حريق في طائرة بمطار إيراني

المزيد

26 أغسطس 2017

اندلاع حريق ضخم في طهران

المزيد

23 أبريل 2019

بالفيديو.. اندلاع حريق جديد بموقع تاريخي في فرنسا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

مجمع صناعي جديد بالتعاون بين رجال الأعمال العمانيين والأوكرانيين.. الشهر المقبل

الاقتصاد - محلي

السياسة الخارجية العُمانية.. ثوابت ومرتكزات أرسى دعائمها السلطان قابوس لإحلال السلام والوئام

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

استمرار الموجة الباردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف اجتماعا بين كندا وإيران حول "الطائرة المنكوبة"

دولي - أخبار

صحف عالمية: جلالة السلطان سيدفع بإصلاحات اقتصادية تدعم زيادة النمو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة