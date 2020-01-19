بالصور.. اندلاع حريق بمحلات تجارية في بركاء

بركاء - الرؤية
قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة، تعاملت مع بلاغ حريق محلات تجارية في منطقة السلاحة بولاية بركاء دون تسجيل إصابات.
الأحد 19 يناير 2020 12:54 م بتوقيت مسقط
بركاء - الرؤية
قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة، تعاملت مع بلاغ حريق محلات تجارية في منطقة السلاحة بولاية بركاء دون تسجيل إصابات.
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