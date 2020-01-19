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بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر مقابل 2.3 مليون دولار في مزاد

الأحد 19 يناير 2020 10:42 ص بتوقيت مسقط

بيع سيارات الممثل الراحل بول ووكر مقابل 2.3 مليون دولار في مزاد

فينكس-الولايات المتحدة -رويترز

قال مسؤولون إن 21 سيارة ودراجة نارية كانت مملوكة للممثل الأمريكي الراحل بول ووكر نجم أفلام "سريع وغاضب" (فاست أند فيوريس) الشهيرة بيعت مقابل 2.33 مليون دولار في منافسة محمومة بمزاد سيارات سنوي في ولاية أريزونا.

وحققت التشكيلة نتائج قوية في مزاد باريت-جاكسون بمدينة سكوتسديل تصدرتها سيارة "بي.إم.دبليو إم3 لايتوايت" إنتاج عام 1995 حيث سجلت 385 ألف دولار.

وتوفي ووكر، الذي اشتهر بشغفه بالسيارات، عن 40 عاما في حادث سيارة "بورشه كاريرا جي.تي" حين كان يجلس إلى جوار قائدها وصديقه روجر روداس، الذي توفي أيضا في الحادث، في نوفمبر 2013. واصطدمت السيارة بعدة أشجار وأحد الأعمدة في سانتا كلاريتا قرب لوس أنجليس وأُرجع سبب الحادث إلى السرعة المفرطة.

وبيعت 18 سيارة وثلاث دراجات نارية لووكر تمتد أعمارها على مدار خمسة عقود قبل انتهاء المزاد.

وضمت التشكيلة سيارة نيسان 370زد سجلت 105600 دولار وهو أعلى ثمن لسيارة من هذه الطراز في مزاد.

 

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