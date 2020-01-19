الأحد, 19 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

ثقة العالم أجمع

الأحد 19 يناير 2020 08:34 ص بتوقيت مسقط

ثقة العالم أجمع

مع تعهُّد حَضْرَة صَاحِب الجَلَالَة السُّلطَان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -حفظه الله روعاه- بالمُضِي قُدما على النهج الذي أرساه المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- استطاعتْ عُمان أنْ تحقِّق انتقالًا سلسًا للسُّلطة، حاز إشادة العالم أجمع، ونال ثقة دولية في أنَّ عُمان دولة المؤسسات والقانون ماضية في طريق الاستقرار والرخاء.

ولا شكَّ أنَّ دولة المؤسسات التي شيَّدها السلطان الراحل، تُمثِّل أحد أهم المنجزات التي تحققت خلال مسيرة النهضة المباركة، وثمرة 50 عامًا من الجد والاجتهاد، والبناء بسواعد وطنية آمنت بهذا الوطن، وسعت لأنْ تكون عونًا وسندا للسلطان الراحل -رحمه الله. ومع تواصُل المسيرة المُباركة تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المفدى -أبقاه الله- يُؤكِّد المواطنون عزمَهم على استمرار البناء والعمل لأجل عُمان التي أراد لها السلطان الراحل، وتعهَّد جلالة السُّلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم -أيَّده الله- باستكمال المسيرة.

... إنَّ الثقةَ العالمية في قدرة عُمان تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المفدى، لتبعثُ بالبشريات على أننا ماضون نحو تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية بكل جدارة وتفوق.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 أغسطس 2018

"فيسبوك" توسع خدمتها لمضامين الفيديو "ووتش" إلى العالم أجمع

المزيد

18 يناير 2020

الأمين العام للأمم المتحدة: رحيل السلطان قابوس خسارة للعالم أجمع

المزيد

13 يوليو 2016

السلام للعالم أجمع .. شعار معرض (رسالة الإسلام) في محطته بأستراليا

المزيد

17 يناير 2020

رئيس موزمبيق: رحيل السلطان قابوس خسارة للعالم أجمع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مجمع صناعي جديد بالتعاون بين رجال الأعمال العمانيين والأوكرانيين.. الشهر المقبل

الاقتصاد - محلي

السياسة الخارجية العُمانية.. ثوابت ومرتكزات أرسى دعائمها السلطان قابوس لإحلال السلام والوئام

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

استمرار الموجة الباردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف اجتماعا بين كندا وإيران حول "الطائرة المنكوبة"

دولي - أخبار

صحف عالمية: جلالة السلطان سيدفع بإصلاحات اقتصادية تدعم زيادة النمو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"واشنطن بوست": جلالة السلطان سيقود التحول الاقتصادي وفق "رؤية 2040"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة