السبت, 18 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

العصفور يتألق ويحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة رواد التنس

السبت 18 يناير 2020 08:56 م بتوقيت مسقط

العصفور يتألق ويحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة رواد التنس

مسقط - الرؤية

 حملت البطولة العربية السابعة لرواد التنس والتي استضافتها السلطنة في الفترة من 4 ـ 8 يناير 2020 الجاري بملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي، أهمية كبيرة.

وقد شارك في البطولة 168 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار ومن 15 دولة عربية رحبت بهم العاصمة مسقط.

وقد حرصت اللجنة المنظمة وقبل انطلاق البطولة بشهرين على عقد دورة تدريبية للحكام البالغ عددهم 13 حكما عُمانيا، ثم أعقبها دورة أخرى قبل البطولة بيومين، وذلك حرصا منها على تحقيق أقصى درجات ومعدلات النزاهة التحكيمية.

وشهدت البطولة 11 مسابقة في فردي وزوجي التنس للسيدات والرجال ومن مختلف الأعمار حتى 70 سنة.

وعلى هامش البطولة عقدت الهيئة الإدارية للرابطة العربية لرواد التنس إجتماعًا ترأسه مجيد بن عبدالله العصفور النائب الاول لرئيس الرابطة وذلك لتدراس آفاق التعاون بين الدول الأعضاء .

وتألق العُماني مجيد العصفور في البطولة، فرغم توليه رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة، إلا إنه حصد ذهبيتين.

وأسهمت البطولة وعبر التنظيم الممتاز والتغطية الإعلامية الرائعة في تأصيل هذه الرياضة في أقطارنا العربية وتشجع الناشئة على ممارستها ويلهم بلداننا المبرر لتوفير متطلباتها من ملاعب وأدوات وإمكانات، فرياضة التنس وعلى الصعيد العالمي لها جمهورها الضخم، ولها بطولاتها الشهيرة، وأبطالها العالميين يحظون بمكانة مرموقة على كافة الصُعد، وفي بطولاتها العالمية ترصد جوائز ضخمة بملايين الدولارات وكل أبطالها حول العالم هم في الواقع إثرياء ويتمتعون بالحظوة وبالمكانة الرفيعة في بلدانهم وخارجها وهذا دليل على المكانة الرفيعة التي تحتلها رياضة التنس على الصعيد العالمي .

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 يناير 2020

العصفور يحصد ذهبية الزوجي المختلط في البطولة العربية لرواد التنس

المزيد

29 نوفمبر 2016

اتحاد التنس يكرم بعثة المغرب بعد حصد ذهبيتين

المزيد

11 مايو 2018

مجيد العصفور نائبا لرئيس الرابطة العربية لرواد التنس

المزيد

11 نوفمبر 2015

"الكلية الحديثة" تحصد ميداليتين في بطولة "التايكوندو"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مجمع صناعي جديد بالتعاون بين رجال الأعمال العمانيين والأوكرانيين.. الشهر المقبل

الاقتصاد - محلي

السياسة الخارجية العُمانية.. ثوابت ومرتكزات أرسى دعائمها السلطان قابوس لإحلال السلام والوئام

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

استمرار الموجة الباردة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تستضيف اجتماعا بين كندا وإيران حول "الطائرة المنكوبة"

دولي - أخبار

صحف عالمية: جلالة السلطان سيدفع بإصلاحات اقتصادية تدعم زيادة النمو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"واشنطن بوست": جلالة السلطان سيقود التحول الاقتصادي وفق "رؤية 2040"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة