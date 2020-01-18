العصفور يتألق ويحصد ميداليتين ذهبيتين في بطولة رواد التنس

مسقط - الرؤية

حملت البطولة العربية السابعة لرواد التنس والتي استضافتها السلطنة في الفترة من 4 ـ 8 يناير 2020 الجاري بملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي، أهمية كبيرة.

وقد شارك في البطولة 168 لاعبا ولاعبة من مختلف الأعمار ومن 15 دولة عربية رحبت بهم العاصمة مسقط.

وقد حرصت اللجنة المنظمة وقبل انطلاق البطولة بشهرين على عقد دورة تدريبية للحكام البالغ عددهم 13 حكما عُمانيا، ثم أعقبها دورة أخرى قبل البطولة بيومين، وذلك حرصا منها على تحقيق أقصى درجات ومعدلات النزاهة التحكيمية.

وشهدت البطولة 11 مسابقة في فردي وزوجي التنس للسيدات والرجال ومن مختلف الأعمار حتى 70 سنة.

وعلى هامش البطولة عقدت الهيئة الإدارية للرابطة العربية لرواد التنس إجتماعًا ترأسه مجيد بن عبدالله العصفور النائب الاول لرئيس الرابطة وذلك لتدراس آفاق التعاون بين الدول الأعضاء .

وتألق العُماني مجيد العصفور في البطولة، فرغم توليه رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة، إلا إنه حصد ذهبيتين.

وأسهمت البطولة وعبر التنظيم الممتاز والتغطية الإعلامية الرائعة في تأصيل هذه الرياضة في أقطارنا العربية وتشجع الناشئة على ممارستها ويلهم بلداننا المبرر لتوفير متطلباتها من ملاعب وأدوات وإمكانات، فرياضة التنس وعلى الصعيد العالمي لها جمهورها الضخم، ولها بطولاتها الشهيرة، وأبطالها العالميين يحظون بمكانة مرموقة على كافة الصُعد، وفي بطولاتها العالمية ترصد جوائز ضخمة بملايين الدولارات وكل أبطالها حول العالم هم في الواقع إثرياء ويتمتعون بالحظوة وبالمكانة الرفيعة في بلدانهم وخارجها وهذا دليل على المكانة الرفيعة التي تحتلها رياضة التنس على الصعيد العالمي .