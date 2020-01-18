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زيادة 4.2% في صافـي إيرادات الفوائد و2.9% في مصروفات التشغيل

3.3% زيادة في صافي أرباح بنك مسقط إلى 185.55 مليون ريال للعام 2019

السبت 18 يناير 2020 07:48 م بتوقيت مسقط

3.3% زيادة في صافي أرباح بنك مسقط إلى 185.55 مليون ريال للعام 2019

 

 

مسقط - الرؤية

حقق بنك مسقط ربحاً صافياً قدره 185.55 مليون ريال عماني للعام 2019، مقارنة بالربح الصافـي البالغ 179.63 مليون ريال عُماني للعام 2018، بزيادة 3.3%.

وضمن النتائج المالية الأولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي تخضع لموافقة المدققين الخارجيين ومجلس الإدارة والبنك المركزي العُماني والمساهمين؛ كشف بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، أن صافـي إيرادات الفـوائد من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغ 316.97 مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ 304.29 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها 4.2%.، كما بلغت الإيرادات الأخرى 155.21 مليون ريال عماني في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة بمبلغ 142.45 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، بزيادة نسبتها 9.0%.

وبلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 195.95 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 190.34 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018م، أي بزيادة نسبتها 2.9%. ، وخصّص البنك مبلغا قدره 56.13 مليون ريال عماني لمجابهة خسائـر القروض والخسائر الأخرى للعام 2019م مقابل مخصصات بلغت 43.24 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2018، كما انخفض صافي محفظة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 0.7% لتصل إلى 8,879 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 8,939 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2018م. ويعزى الانخفاض في صافي محفظة القروض إلى السداد المسبق لبعض قروض الشركات الكبرى في 2019م.

وانخفضت إيداعات الزبائن التي تشمل إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية بنسبة 5.0% لتصل إلى 8,044 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 8,463 مليون ريال عماني في 31 ديسمبر 2018م. ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض ودائع العملاء في عام 2019م إلى الزيادة الكبيرة في الودائع قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من العام 2018م، والتي كانت ودائع مؤقتة بطبيعتها.

وسيُعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المالية غير المدققة بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده في وقت لاحق من يناير الجاري.

 

 

 

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