مجمع صناعي جديد بالتعاون بين رجال الأعمال العمانيين والأوكرانيين.. الشهر المقبل

مسقط – العمانية

أكد سعادة جينادي تشيجيكوف رئيس غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين السلطنة وأوكرانيا، مشيراً إلى تنظيم منتديين لرجال الأعمال في البلدين الصديقين جرى خلالهما مناقشة آفاق التعاون في قطاعات تتصل بالزراعة وتجهيز الأغذية والبناء والسياحة والطاقة، موضحًا أن الهدف من زيارته للسلطنة تبادل وجهات النظر مع المسؤولين بالقطاعين العام والخاص حول مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، مؤكدًا أن العلاقات الودية والمتبادلة ستستمر في تطوير التعاون في كافة المجالات الاقتصادية.

وأوضح تشيجيكوف أن أولى ثمار مثل هذه المنتديات الاتفاق الذي تم بين السلطات المحلية بمدينة كوريتس في منطقة ريفنا وبين عدد من رجال الأعمال العمانيين لإنشاء منطقة صناعية في منطقة "ريفنا" التي من المتوقع افتتاح المجمع الصناعي الجديد بها رسميًا في فبراير المقبل.

وقال سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا إن كلا الجانبين العماني والأوكراني لديهما امكانات كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري إذ بلغت الصادرات الأوكرانية إلى السلطنة في عام 2018 حوالي 59 مليون دولار أمريكي مقارنة ب 34 مليون دولار في عام 2017 فيما بلغت قيمة الصادرات العمانية إلى أوكرانيا حوالي 7 ملايين دولار أمريكي مقارنة بـ 5 ملايين دولار في عام 2017 وأنه خلال 11 شهرًا من عام 2019 بلغت الصادرات الأوكرانية إلى السلطنة 66 مليون دولار بينما بلغت الصادرات العمانية إلى أوكرانيا 9 ملايين دولار.

وبين سعادته أن أوكرانيا في وضع يمكنها من تلبية احتياجات السلطنة من المواد الغذائية بالكامل كونها تنتج الحبوب عالية الجودة والزيوت ومنتجات الألبان ولحوم الدواجن والبيض والعسل والفواكه والخضروات وأنواع التوت المختلفة - الطازجة والمعلبة والمجمدة وكذلك الحلويات كما يمكنها تقديم منتجات صناعية - كالمعادن والأدوية ومعدات الطاقة لصناعة النفط والغاز الى جانب المشاركة في مشاريع البنية الأساسية في السلطنة.

وأضاف أنه بسبب التغييرات السياسية والاقتصادية برزت أوكرانيا كدولة ذات إمكانات اقتصادية واستثمارية أكبر بكثير حيث أخذ الاقتصاد الأوكراني في التحسن كما تزايد الناتج المحلي الإجمالي والصادرات على مدى السنوات الأربع الماضية حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، حوالي 2ر3 بالمائة وأن التوقعات الداخلية وتوقعات المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف تشير إلى أن الاقتصاد الأوكراني خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة القادمة يمكن أن ينمو بنسبة تتراوح بين 3 و4 بالمائة سنويًا.

ورأى رئيس غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا أن نمو الاقتصاد الأوكراني سوف يفتح آفاقًا جديدة جاذبة للمستثمرين الأجانب لإقامة مشاريع استثمارية ناجحة في مجالات ذات أولوية كالطاقة البديلة وتوفير الطاقة وكفاءتها والخدمات اللوجستية وما يتصل بتجهيز المنتجات الزراعية والمستحضرات الصيدلانية موجهًا الدعوة للمستثمرين العمانيين للمشاركة والدخول في الشركات الحكومية التي تنوي أوكرانيا تخصيصها خلال الفترة القادمة.

واختتم سعادة جينادي تشيجيكوف رئيس غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا تصريحه بالتأكيد على أنه يمكن لرجال الأعمال العمانيين إقامة مشاريعهم الانتاجية في أوكرانيا مما يسهل لهم حرية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي خاصة وأن أوكرانيا لديها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن طريق الشركات العُمانية إلى السوق الأوروبية سيصبح أسهل وأقصر بكثير. كما أكد استعداد غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا لتقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة لرجال الأعمال العمانيين.