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الأمين العام للأمم المتحدة: رحيل السلطان قابوس خسارة للعالم أجمع

السبت 18 يناير 2020 07:35 م بتوقيت مسقط

الأمين العام للأمم المتحدة: رحيل السلطان قابوس خسارة للعالم أجمع

 

نيويورك - العمانية

استقبل سعادة السفير الدكتور محمد الحسان مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة بمقر وفد السلطنة بنيويورك معالي انطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، كما استقبل سعادته العديد من سفراء دول العالم لدى الأمم المتحدة والدبلوماسيين الذين عبروا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم في فقيد الوطن والأمة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه-.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له بحكمة جلالة السلطان الراحل- رحمه الله- واصفًا رحيله بأنه "فقد كبير للشعب العُماني وللعالم أجمع"، وأنّه كان رمزًا للحكمة وقامة عالية جلبت السلام للمنطقة، وأنّه - طيب الله ثراه- ساهم أكثر من أي شخص آخر من أجل أن يُحترم السلام وترك أثرًا عميقًا في كل من عرفوه.

وأضاف المسؤول الدولي "آمل بشدة أن تواصل السلطنة استفادتها من كافة المنجزات التي حققها جلالة المغفور له بإذن الله تعالى والمحافظة والبناء عليها".

 

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