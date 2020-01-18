21.9 مليار ريال ائتمانا مصرفيا خلال الربع الثالث

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة خلال الربع الثالث من عام 2019 نحو 21 مليارا و8ر930 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 21 مليارا و354 مليون ريال عماني خلال عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 7ر2 بالمائة.

وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني إلى أنَّ قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و5ر539 مليون ريال عماني وبنسبة 9ر38 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الربع الثالث من عام 2019. وحصل قطاع الإنشاءات على مليارين و7ر30 مليون ريال عماني بنسبة 3ر9 بالمائة وقطاع الصناعة بواقع مليار و5ر787 مليون ريال عُماني بنسبة 2ر8 بالمائة يليه قطاع الخدمات بواقع مليار و7ر712 مليون ريال عُماني بنسبة 8ر7 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي. وأوضحت النشرة أن قطاع الكهرباء والنقل والمياه قد حصل على مليار و1ر261 مليون ريال عماني بنسبة 8ر5 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و6ر182 مليون ريال عماني بنسبة 4ر5 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان. وحصل قطاع المواصلات والنقل على مليار و6ر129 مليون ريال عماني بنسبة 2ر5 بالمائة وحصل قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) على مليار و6ر43 مليون ريال عماني بنسبة 8ر4 بالمائة يليه قطاع الاستيراد وحصل على مليار و1ر17 مليون ريال عُماني وبنسبة 6ر4 بالمائة.

وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العماني إلى أنَّ حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) خلال الربع الثالث من عام 2019 بلغ 3ر946 مليون ريال عماني بنسبة 3ر4 بالمائة يليه قطاع الحكومة بمقدار 6ر122 مليون ريال عماني بنسبة 6ر0 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي. وحصل قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها خلال الربع الثالث من عام 2019 على 4ر53 مليون ريال عماني بنسبة 2ر0 بالمائة وحصل قطاع التصدير على 8ر23 مليون ريال عماني وبنسبة 1ر0 بالمائة من حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية. وأشارت النشرة إلى أن حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة للأنشطة الاقتصادية الأخرى بلغ خلال الربع الثالث من عام 2019 نحو 3ر766 مليون ريال عُماني وبنسبة 5ر3 بالمائة، فيما بلغ حجم الائتمان المصرفي لغير المقيمين 7ر313 مليون ريال عماني وبنسبة 4ر1 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.