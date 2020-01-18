باحث عماني يحصل على الدكتوراه في "وسائل التواصل الاجتماعي وقيم المواطنة"

مسقط – الرؤية

حصل الباحث العماني سليمان بن أحمد بن سالم المحرزي، على درجة الدكتوراه من جامعة تونس عن أطروحته: "وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على قيم المواطنة لدى طلبة الجامعات العمانية".

تتناول الأطروحة بيان مفاهيم قيم المواطنة ومجالاتها وأهدافها وأهم مؤشراتها وتحدياتها، فضلاً عن أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على طلبة الجامعات العمانية، إذ هدفت الأطروحة إلى التعرّف على أثر وسائل التواصل الاجتماعي في قيم المواطنة لدى الطلبة، وقد تمّت الدراسة وفق المنهج الوصفي التحليلي، واشتملت على السرد النظري للموضوعات وكذلك المنهج التطبيقي من خلال عينة وصلت إلى (300) طالب وطالبة.

وتضمّنت الدراسة بشكل عام عدداً من التوصيات المقترحة، منها إعداد برامج توعوية للطلبة حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، ووضع عقوبات لكل من يروّج للشائعات في المجتمع العماني، وتضمين المناهج والمقررات في المدارس والجامعات مواضيع تتناول معايير وأخلاقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتأسيس جماعة في المدارس والجامعات تحت مسمى جماعة التربية على المواطنة، وتخصيص أيام وطنية للطلبة خارج الوطن لإبراز قيم المجتمع العماني وتجربته الحضارية.